CHP'de bir istifa daha! Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin istifa etti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin CHP’den istifa etti. Çetin, istifa açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

Adana'nın Çukurova ilçesinin Belediye Başkanı Soner Çetin, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Çetin sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Değerli hemşehrilerim;

Çocukluğumdan itibaren Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin içinde büyüdüm. Her zaman ifade ettiğim gibi 1923’te Cumhuriyet Halk Fırkası’nı Adana’da kuran Kuvayi Milliyeci bir dedenin torunu olmaktan dolayı her zaman gurur duydum.

Gençlik Kollarından başlayarak hep partimin hizmetinde oldum, başarısı için çalıştım. 2009 yılında Adana Büyükşehir Başkan adayı gösterilip, çeşitli ayak oyunlarıyla 1 hafta sonra adaylıktan alınmamdan sonra bile partimize küsmedim, benim yerime gösterilen adayın başarısı için çalıştım.

10 yıldır da Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilmek suretiyle Çukurova Belediye Başkanlığı yapmaktayım. CHP’li olmaktan her zaman gurur duydum ancak Belediye Başkanlığının hizmet makamı olduğunun bilinciyle belediyeye hiçbir zaman siyaseti sokmadım. Her seçimden sonra parti rozetimi çıkardım, herkese ve her kesime eşit ve adaletli hizmet götürmenin gayreti içerisinde oldum.

Bu anlayışla görevimi yaparken partimin bayrağını hep en yükseğe çıkarmayı hedefledim. Girdiğimiz her seçimde gece gündüz demeden çalıştım, bunun karşılığını da seçim sonuçlarıyla aldık. Partimizin ve partililerimizin her zaman gururla takdim edecekleri bir yerel yönetici olmak için azami gayret gösterdim.

Ancak gelinen noktada ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasp edilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek görmekteyiz. Önce yerelde ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken, Cumhuriyet Halk Partisi mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz.

Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük. Atatürk ilkeleri, cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların gözardı edildiği, tarafsız ve liyakate hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık.

Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum.

Ancak…

Bu hikaye burada bitmez!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…"

Soner Çetin kimdir?

SONER ÇETİN 1968 yılında Adana’nın Yüreğir ilçesi Şıhmurat köyünde doğdu. Çocukluğu ve ilk gençliği Sarıyakup Mahallesi’nde geçti. İlköğrenimini İnkılap İlkokulu’nda, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi ile Adana Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi, 1992 yılında mezun oldu. Hemen memleketi Adana’ya dönerek Adana Barosu’nda avukatlık stajına başlayan Soner Çetin 1993 yılından bu yana Adana Barosu’nda kayıtlı üyesi olarak serbest avukatlık yaptı. Belediye başkanı seçilmesiyle birlikte bu görevini bıraktı. Bugüne kadar birçok sivil toplum örgütü, dernek ve spor kulübünde yöneticilik yapan Av. Soner Çetin Adana Barosu bünyesindeki çeşitli komisyonlarda görev aldı. 2004 yılında Adana Barosu Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Çetin 2006 yılında Adana Barosu Demokrat Avukatlar Grubu’nun başkan adayı olarak seçimlere girdi. Siyasal yaşamına 1992 yılında CHP’nin Seyhan ilçe örgütünde kurucu üye, ilçe ve il yöneticisi olarak atılan Soner Çetin partinin çeşitli kademelerde görevler üstlendi. Soner Çetin 2009 yılında CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. Çetin 2010 yılı Mayıs ayında yapılan 33. Olağan Kurultay’da CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi. 2014 yılı 30 Mart’ında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Çukurova Belediye Başkanlığına seçildi. Evli ve 3’ü kız, 4 çocuk babası olan Av. Soner Çetin İngilizce ve Almanca biliyor. Halkoyunları, voleybol ve tenis oynayan Soner Çetin yumuşak üslûbu ve azimli kişiliği ile tanınan bir siyasetçi..