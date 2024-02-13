Kütahya’da otobüs yolcusu uyuşturucu ile yakalandı

Kütahya'da durdurulan otobüste seyahat eden bir kişinin üzerinde 97,84 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen şahsın bindiği yolcu otobüsü çevreyolu üzerinde durduruldu. Otobüste yolcu olarak bulunan S.S. isimli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, 97,84 gram metamfetamin ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda uyuşturucu maddeyi teslim alacak şüphelinin S.A. isimli şahıs olduğu anlaşıldı. Yakalanan şahsın ikamet ve işyerlerinde arama yapıldı.