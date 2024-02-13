Devlet Bahçeli "Muhalefet iflas bayrağını çekti" dedi, Özgür Özel'e yüklendi: Ayakkabı mağazası gibisiniz...

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, muhalefetin gündeminin Türkiye gerçekleriyle örtüşmediğini belirterek, “Muhalefet siyasi iflas bayrağını çekmiştir.” dedi. Bahçeli, kendisini eleştiren CHP lideri Özgür Özel’e de yanıt verdi. "Demlenmiş siyasete hayır diyoruz" diyen Bahçeli, Özel için "Ayakkabı mağazası gibisiniz. Allah için sizde her ayağa uygun bir numara olduğu görülüyor" ifadesini kullandı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle...

-Milletine ve memleketine kara sevda ile bağlanmış, şuurlu bir mensubiyetin 55 yıl evvel siyaset sahnesine çıkması çığır açan bir olaydır.

"İhanetlerle yolumuzu kesmek istediler başarılı olamadılar"

-55 uzun yıl boyunca ihanetlerle yolumuzu kesmek istediler başarılı olamadılar. Aramızdan devşirdikleriyle karşımıza geçtiler hesapları tutmadı. Hayalleri kabusa döndü. Bu dava dualıdır. Şer planları ademe mahkumdur. Halkın ve halkın davasını sekteye uğratacak alçak doğmamıştır. MHP ve ülkü ocakları dimdik ayaktadır.

-55 yıl içinde MHP'nin başarısı için samimiyetle emek veren arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Partimiz tam 55 yıldır gücünü milletinden alan siyasal düşüncenin savunucusudur.

"Uzaya Türkçe yaklaşmanın vakti geldi"

-Alper Gezeravcı kardeşimize "vatanına hoş geldin" diyoruz. Nice Türk çocuklarının gelecekte uzaya çıkmalarını diliyorum. Alper Gezeravcı gururumuzdur. Artık uzaya Türkçe yaklaşmanın vakti gelmiştir. Bugünün yağlı boyası yarının paha biçilemez tablosudur. Yükselişin engeli yoktur. Uzay hakimiyetinin perdesi açılmıştır.

Yeter ki aşağılık kompleksine kapılan çağın piyonluğuna talip olanları hayatımızdan çıkaralım. Başarıdan başarıya koşmak için ışık hızı ile çalışalım. Gelen Türk asrıdır. Türk milleti yeni yüzyılda her alanda ben de varım diyecektir.

Muhalefet iflas bayrağını çekti

Ne CHP’nin ne de silik gölge gibi duran diğer muhalefet partilerin gündemi, ülkemizin gerçekleriyle örtüşmemektedir. Muhalefet siyasi iflas bayrağını çekmiştir.

Özgür Özel'e: Ayakkabı mağazası gibisiniz...

Özgür Bey, demli çay içip içmediğimizi merak etmiş. Boşuna zahmet etmesin… Çayı severiz, doktorların tavsiyesine uyarak; açık olursa daha da severiz.

Özgür bey canın demli çay mı çekiyor senin için de çay ayıralım demi çaydan başka maksatla isteyeceksen söylediğimiz sözlere alınma. Demlenmiş, dejenere olmuş siyasete hayır diyoruz. Muhalefet iflas bayrağını çekti. Özgür Bey maşallah ayakkabı mağazası gibisiniz. Allah için sizde her ayağa uygun bir numara olduğu görülüyor."

"Demlenmiş CHP Türkiye'den kopmuştur"

31 Mart seçimlerine 48 gün kala CHP gizli pazarlıklar içine girmiştir. Saklı gerçekler kirli ilişki ağları dikkatten kaçmayacaktır. 31 Mart seçimlerinde alayının foyası ortaya çıkacaktır. DEM'in ayak oyunları hiçbir işe yaramayacaktır. Demlenmiş CHP Türkiye'den kopmuştur. Kılıçdaroğlu'nun ahı tutacak.

Küçükçekmece'deki saldırıyı lanetledi

Cumhur İttifakı’nın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımızın seçim çalışmaları esnasında yapılan ve demokrasimizi de hedef alan silahlı saldırıyı buradan lanetliyorum. Hiç kimse merak buyurmasın... 48 gün sonra zilletin yönetimi altında bulunan belediyeler küllerinden yeniden doğacak.

Ayrıntılar gelecek...