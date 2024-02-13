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Denizli Güney’de İYİ Parti ve BBP aynı ismi aday gösterdi önce BBP sonra İYİ Parti adayı oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli Güney’de İYİ Parti ve BBP aynı ismi aday gösterdi önce BBP sonra İYİ Parti adayı oldu

Denizli’nin Güney ilçesinde Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanı adaylığını açıklayan Alaaddin İshak Gümüş, dün düzenlenen aday tanıtım toplantısında Meral Akşener tarafından İYİ Parti Güney Belediye Başkanı Adayı olarak ilan edildi.

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Daha önce BBP tarafından Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Alaaddin İshak Gümüş, dün İYİ Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında ismi açıklanarak, sahnede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte poz verenlerin arasında yer aldı.

Bizzat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde ismi açıklanan adayların arasında daha önce Büyük Birlik Partisi'nden adaylığını koyan bir ismin yer alması büyük dikkat çekti.

Daha önce kendisine verilen görev yazısı ile birlikte BBP İl Başkanı İsmail Karateke ile birlikte poz veren Alaaddin İshak Gümüş, bu kez de İYİ Partililerle birlikte toplu fotoğraf karesine girdi.

BBP ile yolunu ayırıp ayırmadığı ile ilgili herhangi bir duyuru bile yapılmayan Gümüş'ün, bu kez İYİ Parti'nden Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmesi 'Paylaşılamayan Aday' yorumlarına sebep oldu.

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