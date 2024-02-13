Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Partimizin içini karıştırmak istiyor

CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni ofisinde Sözcü'ye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi ve Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik sözleri için ‘’Partimizin içini karıştırmak istiyor. Ama biz kendisini gayet iyi biliyoruz, tanıyoruz. Neyi ne için yaptığını, neyi ne için söylediğini de gayet iyi biliyorum. Bugüne kadar kendisi ile çok karşı karşıya geldik” dedi.

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CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni ofisinde Sözcü'ye konuştu. “22 yıldır iktidarda olan bir siyasal parti eğer bu ülkede vatandaşını simit alamaz noktaya getirdiyse, bu iktidarın hangi başarısından söz edeceksiniz. Bir simit 10 lira olmuş, zam yapıp 15 liraya çıkıyor ve iktidar baskısı ile bu zam geriye alınıyor. Zamdan da vazgeçilmiş değil, seçimden sonra yine zam gelecektir." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Merkez Bankası Türkiye’nin en köklü ve ciddi kurumlarından biridir. Ama bu iktidar döneminde bu kurum da yıpratılıyor. Bankaya başkan dayanmıyor. 22 yıldır bu ülkenin köklü kurumlarını hâlâ tanıyamadılar. Merkez Bankası’na içerden atama yapılmalıdır. İthal isimlerle yönetim olmaz, bankayı bilen başarılı ismiler var, yoksa istikrar da olmaz, yönetim de kalıcı olmaz. Bu iktidarın bazı başarıları da var, haksızlık yapmamak lazım. Mesela yandaşlara hizmet etme başarısı var. Yollar yaptık, köprüler yaptık diyorlar ama nasıl yaptılar? Bir liralık işi 100 liraya yaptılar. Aradaki 99 lira yandaşlara gitti. Milyarlarca dolar 5’li çetelere gitti. Geçiş garantileri, yolcu garantileri dolayısıyla vatandaşın cebinden yine para çıkacak, soygun bitmiş değil…”

"Yakından izliyorum"

“Türkiye gibi sorunları çok fazla olan ve giderek artan bir ülkede, her yurttaşın ülke sorunları konusunda irade beyan etmesi gerekir ve çok da doğaldır. Bu açıdan siyaseti ve iktidar sahiplerinin yaptıklarını yakından izlemek doğrularına doğru, eğrilerine eğri demek de hepimizin ortak görevi… Ben de onu yapıyorum, izliyorum. Sıcak siyasetin içindeyken siyasette derinleşme konusuna yeterince zaman ayıramıyorsunuz. Bu derinlik için özellikle akademik dünya ile ve iş dünyası ile konuşmanız lazım. Bu görüşmelere de en az üç dört saat zaman ayırmak gerekiyor. Ben şimdi onu yapıyorum ve onun için de günlük yoğunluğum devam ediyor.”

"Özgür Bey, çok tecrübelidir"

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı’nı devrettikten sonra parti Genel Merkezi’ne gitmediğini belirtti. ‘’Özgür Özel ile halef selef olarak baş başa bir yemek yediniz. İlk buluşma nasıl geçti? Partiyi ve seçimleri mi konuştunuz? Kendisine tecrübelerinizi mi aktardınız?’’ sorusuna ‘’Özgür Bey partimizdeki çok tecrübeli bir siyasetçidir, yıllarca grup başkanvekilliği yaptı, grup başkanlığı görevinde bulundu. O yemekte genel siyaseti konuştuk, yerel seçimleri ele aldık, fikirlerimizi aktardık, ülke sorunlarını görüştük ’’ yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, “Televizyonda takip ettiğiniz bir program ya da dizi var mı? Mesela İnci Taneleri çok gündemde, seyredebildiniz mi?’’ sorusuna ise “Tiyatro ya da sinemaya gitmeye, sosyal aktivitelere şimdilik vakit ayıramıyorum. TV dizilerine de vakit ayıramıyorum. İnci Taneleri dizisini duydum, gazetelerden konusunu da okuyorum ama henüz seyretmeye fırsatım olmadı’’ dedi.

"Belediyeleri alacağız"

Kılıçdaroğlu CHP’nin 2019’daki yerel seçimde önemli başarılar elde ettiğini ve adaylarının Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya gibi şehirleri kazandığını hatırlatarak, 31 Mart 2024 seçiminde de bu başarısını sürdüreceğini söyledi. ‘’11 büyükşehir belediye başkanlığımız var. CHP bu seçimde de başta Denizli, Bursa, Balıkesir ve Manisa olmak üzere birçok büyükşehiri il, ilçe ve belde belediyesini daha kazanacaktır. Tüm yurtta CHP’li belediyelerin sayısının artacağına inanıyorum. 2019’da Bursa gibi az farkla kaybettiğimiz iller olmuştu. Bu kez o illeri de kazanıp büyükşehir sayısını arttıracağız. 2019’da yapılan yerel seçimlerde umudu nasıl yeşerttiysek, 31 Mart 2024 seçiminde de partimiz ve halkımız gerekeni yapacaktır’’ diye konuştu.