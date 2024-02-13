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İstanbul Tıp Fakültesi gamma knife ünitesi açıldı

İstanbul Tıp Fakültesi gamma knife ünitesi açıldı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde beyin cerrahisinde kullanılan gamma knife ünitesinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Kemal Tanju Hepgül Gamma Knife Ünitesi düzenlenen törenle açıldı. Beyin cerrahisi alanında önemli kazanımlar sağlayan merkezin açılış törenine İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Altay Sencer ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Konuşmaların yapıldığı törende merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Ünitemiz en yeni ve en son teknolojiye sahip

Merkezin beyin cerrahisi alanındaki çalışmaları ileri taşıyacağını belirten İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Kamu kurumları arasında bir tek Marmara Üniversitesi’nde bu cihaz vardı. Bugün sahip olduğumuz gamma knife ünitemiz en yeni ve en son teknolojiye sahip.

150 milyon TL’lik bir yatırım emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hastanemiz için önemli bir kilometre taşı olduğunu söylemek lazım, hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Törende konuşan Prof. Dr. Altay Sencer, "Günümüzde tıp ile teknoloji birbirine çok daha fazla yaklaştı. Bu cihaza kavuşmamız hem akademik hem de kamu hizmeti olarak kullanabilmemiz bizi çok mutlu etti. Devlet büyüklerimize, dekanlığımıza ve üniversite yönetimimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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