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İsrail askerleri 5 yaşındaki Filistinli çocuğu ambulansta öldürdü ABD'den açıklama

İsrail askerleri 5 yaşındaki Filistinli çocuğu ambulansta öldürdü ABD'den açıklama

İsrail bombardımanından kaçmak için amcası, teyzesi ve 5 kuzeniyle evden çıkan ve günler sonra kendisini kurtarmaya giden 2 ambulans görevlisi ile birlikte cansız bedenine ulaşılan 5 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ölümüne ABD’den tepki geldi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinin İsrail hükümetini Rajab'ın ölümünü soruşturmaya çağırdığını söyledi.

“İsrail makamlarından bu olayı acil olarak soruşturmalarını istedik. Onların da bunu yaptığını anlıyoruz. Sonuçları zamanında görmeyi ve uygun hesap verebilirlik tedbirlerini de içermesini bekliyoruz” diyen Miller, “Hind Rajab'ın ölüm haberiyle yıkılmış durumdayız. Benim de 6 yaşına girmek üzere olan küçük bir kızım var. Bu yüzden bu yıkıcı ve yürek parçalayıcı bir haber” şeklinde konuştu. Çatışmalar sonucunda ölen binlerce çocuğun olduğunu hatırlatan Miller, “Bunların her biri, Amerika Birleşik Devletleri hükümetindeki herkesin derinden hissettiğini bildiğim birer trajedidir” ifadelerini kullandı.

Günler sonra cansız bedenlerine ulaşılmıştı

5 yaşındaki Hind Rajab 29 Ocak'taki İsrail bombardımanından kaçmak için amcası, teyzesi ve 5 kuzeniyle Gazze'deki evinden çıkmış, kaçarken kullandıkları araç İsrail ordusunun hedefi olmuştu. Araçtaki tüm akrabalarını kaybeden Rajab’a amcasının telefonu üzerinden ulaşan Filistin Kızılayı bölgeye ambulans göndererek kurtarma operasyonu başlatmıştı. Rajab'ı kurtarmaya giden sağlık görevlilerinden de uzun süre haber alınamamıştı. İsrail ordusunun bölgeden çekilmesinin ardından 5 yaşındaki Rajab ve onu kurtarmaya çalışan 2 ambulans görevlisinin cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Rajab'ın bulunduğu araca ulaşmaya çalışan ambulansı kasıtlı olarak hedef aldığı belirtilmişti.

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