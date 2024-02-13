BIST 9.175
DOLAR 30,72
EURO 33,11
ALTIN 1.996,63
HABER /  GÜNCEL

4 yaşındaki çocuk 11 yaşındaki ablasını bıçakladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
4 yaşındaki çocuk 11 yaşındaki ablasını bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir evde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Gönül, 11 yaşındaki ablasını bıçakla yaraladı.

Abone ol

Olay saat 18.30 sıralarında Yenice Mahallesi Refah Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Hakan-Cansu K. çifti 2 çocuğunu evde bırakıp markete gitti. 12 yaşındaki Elif K., 4 yaşında kardeşi Gönül ile evde oynamaya başladı. O sırada mutfağa giden Gönül, aldığı bıçakla sinirlendiği ablasını 2 yerinden yaraladı.

Tedaviye alındı

Eve gelen anne Cansu K., kanlar içinde kalan kızını görünce şoke oldu. Anne yaralı kızını kucaklayıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı çocuk tedavi altına alındı.

Ablasından öperek özür diledi

Ablasını gören Gönül, önce gözyaşı döktü sonra ablasını öperek özür diledi.
Olayı anlatan abla Elif K., "Ben camdan dışarıya bakıyordum. Kardeşim de mutfaktan aldığı bıçakla, dışarıya niye bakıyorsun diyerek beni bıçakladı. Bacağımın 2 yerinden bıçakladı." dedi.
Olayı anlatan anne Cansu K., "Ben markete kadar gitmiştim. Bir süre sonra eve dönerken oğlum yanıma koşarak geldi. 'Küçük kardeşim ablamı bıçakladı' dedi. Eve geldiğimde kızım kanlar içindeydi. Hemen bir taksiyle hastaneye getirdim." dedi.
Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Motorine tarihi zam! 44 günde 7 lira 14 kuruş zam geldi! 13 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Motorine tarihi zam! 44 günde 7 lira 14 kuruş zam geldi! 13 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Abbdulkadir Selvi, Ali Koç'un peşini bırakmıyor! Onlara da Atatürk tişörtü giydirdin mi?
Abbdulkadir Selvi, Ali Koç'un peşini bırakmıyor! Onlara da Atatürk tişörtü giydirdin mi?
CHP'de uzun gece! İzmir ve Hatay adayları değişmedi! Kritik ilçeler yine belirlenemedi
CHP'de uzun gece! İzmir ve Hatay adayları değişmedi! Kritik ilçeler yine belirlenemedi
Annesini feci şekilde öldürdü! Televizyonu bıçaklarken gözaltına alındı
Annesini feci şekilde öldürdü! Televizyonu bıçaklarken gözaltına alındı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya yeni görev
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya yeni görev
Biden'ın gafları sonrası Kamala Harris'ten dikkat çeken çıkış
Biden'ın gafları sonrası Kamala Harris'ten dikkat çeken çıkış
Hakan Bayrakçı, İstanbul'daki son anketi paylaştı
Hakan Bayrakçı, İstanbul'daki son anketi paylaştı
Konya'da ahırda horoz dövüşüne 349 bin lira ceza kesildi
Konya'da ahırda horoz dövüşüne 349 bin lira ceza kesildi
Fernando Santos açıkladı! Aboubakar da geri dönüyor
Fernando Santos açıkladı! Aboubakar da geri dönüyor
Süper Lig'de 25. haftanın ardından oluşan puan durumu
Süper Lig'de 25. haftanın ardından oluşan puan durumu
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde