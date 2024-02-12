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Süper Lig'de 25. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 25. haftanın ardından oluşan puan durumu

Süper Lig'de 25. hafta tamamlandı. Liderlik koltuğu el değiştirdi. Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftayı 3 puanla kapatan Galatasaray haftayı ilk sırada noktaladı.

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Süper Lig'de 25. hafta sona erdi, liderlik koltuğundaki takım değişti.

Haftaya averajla lider giren Fenerbahçe, Alanyaspor'la berabere kalarak puanını 64'e yükseltirken Başakşehir'i 2-0 yenen Galatasaray, 66 puanla ilk sıraya yerleşti.

Trabzonspor, Hatayspor'u 2-0 yenerken Kayserispor-Beşiktaş maçı ise golsüz sona erdi.

Süper Lig'de görünüm

25. haftanın sonuçları:

Adana Demirspor-Kasımpaşa: 1-3

Fatih Karagümrük-Pendikspor: 2-0

Galatasaray-Başakşehir: 2-0

Sivasspor-Rizespor: 1-0

İstanbulspor-Gaziantep FK: 1-3

Konyaspor-Ankaragücü: 1-0

Fenerbahçe-Alanyaspor: 2-2

Trabzonspor-Hatayspor: 2-0

Samsunspor-Antalyaspor: 2-0

Kayserispor-Beşiktaş: 0-0

Puan durumu:

26. haftanın programı:

16 Şubat Cuma

20.00 Kasımpaşa-Fatih Karagümrük

17 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor-İstanbulspor

16.00 Hatayspor-Sivasspor

19.00 Rizespor-Fenerbahçe

18 Şubat Pazar

13.30 Alanyaspor-Adana Demirspor

16.00 Gaziantep FK-Samsunspor

16.00 Pendikspor-Trabzonspor

19.00 Ankaragücü-Galatasaray

19 Şubat Pazartesi

20.00 Başakşehir-Kayserispor

20.00 Beşiktaş-Konyaspor

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