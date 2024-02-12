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Kayserispor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Kayserispor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Kayserispor 0-0 Beşiktaş (CANLI SKOR)

Kadir Has'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

2-0 kazandığı Trabzonspor maçının ardından Antalyaspor'u 2-1 mağlup edip Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulan Beşiktaş, çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmeye çalışacak.

Siyah-beyazlı takım 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle ligde 39 puanla 3. sırada yer alırken, Kayserispor 28 puanla 13. basamakta bulunuyor.

İlk 11'ler

Kayserispor: Bilal, Carole, Arif, Jeanvier, Gökhan, Bourabia, Shukurov, Eray, Cardoso, Boa Morte, Nazon

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Zaynutdinov, Amartey, Gedson, Muçi, Muleka, Cenk, Semih

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