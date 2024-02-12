Erdoğan: ABD'den F-16 alım süreci olumlu sonuçlandı, memnuniyet duyuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışı kararıyla ilgili "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. ABD'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kitlerinin satışıyla ilgili konuşan Erdoğan, "ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bir taraftan iyice yaklaşan 31 Mart seçimleri ilgili çalışmalarımızı yürütürken diğer yandan ülkemizi büyütme çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Turizm geliri yüzde 17 arttı, 57 milyon turist geldi. Turizmde bu tarihi başarıları muhalefetin ve bazı faşist çevrelerin turizmi baltalamaya yönelik menfi kampanyalarına rağmen elde ettik. Turizmde hedef 60 milyar dolar.

Önümüzdeki dönemde, ekonomi programımızın müspet yansımalarını, enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz.

"İkinci astronotumuzu uzaya göndereceğiz"

İnsanlı uzay misyonumuzu başarıyla yerine getirdik. İkinci astronotumuzu da önümüzdeki aylarda yeni deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceğiz.

"Abd'nin f-16 kararından memnunuz"

ABD ile bir süredir yürüttüğümüz F16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz."

Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Terörün yok edilmesi, Irak'la hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu Projesi için de önemlidir. Türkiye, ne pahasına olursa olsun, güney sınırlarında bir 'teröristan' kurulmasına müsaade etmeyecektir.

Terör örgütü mensuplarını, nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz. Yaz aylarında Pençe Harekat bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız, böylece çok daha etkin tedbirleri alma imkanına kavuşacağız."

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