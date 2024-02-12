Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına gelen itiraf şok etti!

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına katılan gelin ve damadın itirafları şok etti.

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Hafta içi her gün 13.00 da Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Esra Ezmeci ile Yeni Baştan programına gelen gelin ve damat öyle bir şey anlattı ki….

‘’Kayınvalidem ve kayınpederim müstehcen görüntüler seyrediyor…!!!

Gelin sitem içinde ‘Kayınvalidem, kocası ve kaynım birlikte müstehcen görüntüleri seyrediyorlar. Çocuklarımı onlarla yalnız bırakmak istemiyorum..!’ diyerek endişesini Esra Ezmeci’ye söyledi…

Evlerinde alkol şişesi ile uyuyan bir baba….

Evlerine elektrikler yok, yeterli bir bakım yok

Kayınvalide müstehcen görüntüler seyrediyor ve gelinine gösterip sende böyle kadın ol diyor..

Çocuklar için barınmaya hiç uygun olmayan evde bir de şok eden olay yaşanıyor!!

‘’Anne – Oğul müstehcen görüntüler izliyor’ diyen gelin Esra Ezmeci’yi şok etti..

Kayınvalidesi gelip gelinine müstehcen görüntüler göstererek diyor ki ‘’Bak kocasına ne güzel şeyler yapıyor sende böyle ol..’’ diyor! PESSSS DOĞRUSU

Kayınvalidesi kocası ve kaynı birlikte müstehcen görüntüler izliyor. Çocuklarını böyle bir evde yalnız bırakmak istemeyen Göksu , çareyi Esra Ezmeci ‘ de aradı.