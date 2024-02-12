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Ali Sunal'dan Güldür Güldür'ün 'gazi skeci' hakkında açıklama

Ali Sunal'dan Güldür Güldür'ün 'gazi skeci' hakkında açıklama

Güldür Güldür Show'da yayınlanan bir skeçte, gazilere yönelik kullanılan "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözlerinin sosyal medyada tepki toplamasının ardından RTÜK inceleme başlatmıştı.

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Programın sunuculuğunu üstlenen Ali Sunal'dan konuyla ilgili açıklama geldi. "Yanlışı anlatmadan doğruyu gösteremeyiz" diyen Sunal, "Bu yanlış bizim doğrumuz gibi yansıtılınca tabii iş üzücü bir hale geldi" ifadelerini kullandı.

Show TV'nin eğlence programı Güldür Güldür Show'da yayınlanan bir skeçte, gazilere ithafen; "Tamam en gazi sensin" ve "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri kullanılmıştı. Bu sözlerin ardından programa tepki yağarken RTÜK de inceleme başlattığını duyurmuştu.

Ali Sunal, Güldür Güldür Show'un son bölümünde konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ali Sunal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Doğruyu anlatacağız ama doğruyu anlatmak için önce yanlışı göstermemiz lazım. Bugüne kadar Güldür Güldür Show her zaman haklının, doğrunun yanında oldu, haklıyı doğruyu savundu buna böyle de devam edecek. Sosyal medyada gündem olduk, skeçte anlattığımız bir yanlış, bizim doğrumuz gibi kabul edilince iş gündeme düştü ve konu tartışmaya açıldı.

Yanlışı anlatmadan doğruyu gösteremeyiz ama bu yanlış bizim doğrumuz gibi yansıtılınca tabii iş üzücü bir hale geldi. Bizi asıl kahreden gazilerimizin karşısına bu gündemle çıkmak... Bu ekipten kimse bir gaziye saygısızlık etmeyi bırakın düşünemeyiz bile efendim. Böyle bir konuyla gazilerimizin karşısında olduğumuz için hepsinden özür diliyoruz."

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