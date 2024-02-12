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Malatya’da badem ağaçları çiçek açtı

Malatya’da badem ağaçları çiçek açtı

Malatya’da, mevsim normallerinin üzerinde devam eden sıcaklar nedeniyle meyve ağaçlarını çiçek açtı.

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Son yılların en kurak kış dönemini geçiren Malatya’da, mevsim normallerinin üzerinde seyreden eden sıcaklar nedeniyle meyve ağaçlarını çiçek açtı.

Kale ilçesinde çiçek açan badem ağaçlarını gören çiftçiler kent ekonomisinin lokomotifi olan kayısıda da benzer bir durumun yaşanmasında endişe ettiklerini belirterek, 10 ila 13 derecelerde seyreden hava sıcaklığının üreticiler için önemli bir olumsuzluk olduğunu belirtti.

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