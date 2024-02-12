Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.20'de başladı.
Öğretmen ataması masada
Toplantının ana gündem maddesi ekonomik gelişmeler olacak. Öğretmen adaylarının merakla beklediği öğretmen atamaları konusu da masada olacak.
Toplantıda terörle mücadele, deprem konutları, Gazze'de yaşanan gelişmeler ele alınacak.