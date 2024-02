Beşiktaş As Başkanı Mete Vardar: Türk futbolunun genel konusu güven eksikliği

Beşiktaş As Başkanı Mete Vardar, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yapılan görüşmenin olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını, Türk futbolunun genel konusunun ise güven eksikliği olduğunu söyledi. Siyah-beyazlılarda As Başkan Onur Göçmez de kulüp olarak Türk futboluna hizmet etmek istediklerini vurgulayarak, “Tek istediğimiz adalet ve eşitlik” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Beşiktaş, çeyrek finalde Konyaspor ile eşleşti. Kura törenine siyah-beyazlı ekibi temsilen As Başkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez katıldı. Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mete Vardar, “8 Süper Lig takımı çeyrek finalde bir arada. Hepsi birbirinden değerli kulüpler. Konyaspor'la eşleştik, ev sahibi biziz. Onları en iyi şekilde ağırlayacağız. Türkiye Kupası'nı bu sene çok önemsiyoruz. Bundan önce 10 kez kazandık, 11. kez kazanmak istiyorum. Her maç önemli. Konyaspor maçını iyi bir futbolla kazanıp, yarı finale yükselmek istiyoruz. Olası yarı finalde MKE Ankaragücü de gelebilir, Fenerbahçe de gelebilir. Hepsi değerli finaller. İlk maçı deplasmanda, ikinci maçı evimizde oynayacağız” diye konuştu.

“Türk futbolunun genel konusu güven eksikliği”

Kura çekimi öncesi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren siyah-beyazlı yönetici, “Mehmet Büyükekşi'yle 2 saatten fazla görüştük, daha da sürebilirdi. Sadece Beşiktaş ile ilgili değil, Türk futboluyla ilgili konuştuk. Belli konularda güven eksikliği olduğunu söyledik. Biz burada Beşiktaş'ı temsil ediyoruz ama aynı zamanda taraftarız, taraftarların taleplerini biliyoruz. Evlerimizde de Beşiktaş konuşuyoruz. Sabah kızım bana, 'Dün kadın futbol takımında Beşiktaş'ın hakkı yendi' diyor. Oğlum, 'Aman baba, git oraya kavga et' diyor. Ama iletişim oluşturmamız lazım. Çok değerli bir toplantı yaptığımızı düşünüyoruz. Türk futbolundaki konuları gündeme getirdik. Başkan da bunları not aldı, değerlendireceğini söyledi. Türk futbolunun genel konusu güven eksikliği. Herkesin birbirine karşı güven eksikliği mevcut. Sadece sportif değil, sosyal konularla ilgili de konuştuk. Semih Kılıçsoy'un boynuna dirsek atılması, Pendikspor maçında 45 metre ileriden taç atışı kullanılması, Sivasspor maçındaki VAR hakeminin müdahalesi gibi yüzlerce konu var. Kendisi bize Beşiktaş Kulübü'ne uzak olmadığını ifade etti. Türk futbolu için, yarınlarımız için güzel bir toplantı oldu. Hasan Arat başkanımız ve 13 kişilik yönetim kurulunun ikinci ayı. Türk futboluna büyük katkılarımız olacaktır. Onur Göçmez as başkanımızla beraber TFF ilişkilerini biz yöneteceğiz. Bugün bir başlangıçtı ve önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Onur Göçmez: “Tek istediğimiz adalet ve eşitlik”

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan sonra kolay maç olmayacağını dile getiren As Başkan Onur Göçmez ise, "Bu saat itibarıyla hangi rakip gelirse gelsin, zor ya da kolay kura yok. Konyaspor değerli bir camia. Maçın içeride ya da dışarıda olmasının önemi yok. Kupa maçları zor olur. Beşiktaş da eski köklerine dönen bir yapılanma içinde. Bizim için hem lig hem de kupa yeniden başlıyor. Hedefimiz kupayı almak, ligde de en iyi seviyede olmak. Bugün federasyon başkanımıza VAR'la ilgili problemlerden, ciddi sorunlar olduğundan bahsettik. Bu konuya değinilmesi gerektiğini ifade ettik. Bizler Beşiktaş'ın adamıyız, Türk futboluna fayda sağlamak istiyoruz. Tek istediğimiz adalet ve eşitlik. Bundan sonra her şeyin çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Mete başkanımızın da söylediği gibi iletişim sanattır. Biz Beşiktaş camiasını temsil ediyoruz. İletişime inanıyoruz. Eğer iletişimle bu sorunu çözemezsek, farklı yöntemlerin olduğunu da biliyoruz. İletişim, insanlara saygı duymak ve sevgiyi ortaya koymanın önemli bir temel olduğunu düşünüyoruz. Biz Beşiktaş olarak büyük bir camiayız, Türk futbolunun da en önemli camialarındanız. Bir şeyleri temsil ederken, bu duruşu sergilemek lazım. Gerekli notlarımızı ilettik. Bundan sonra da adalet ve eşitlik kapsamında güzel şeyler olacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.