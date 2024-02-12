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Antalya sahilinde deniz üzerinde yarı çıplak erkek cesedi bulundu!

Antalya sahilinde deniz üzerinde yarı çıplak erkek cesedi bulundu!

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde, deniz üzerinde yarı çıplak bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen cesedi, olay yerine gelen sahil güvenlik komutanlığı denizden çıkardı. Kıyıya çıkartılan cesedin üst kısmının çıplak olduğu ve bileğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası olduğu bildirildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde deniz üzerinde yarı çıplak 25-30 yaşlarında erkek bir şahsa ait ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesetle ilgili inceleme başlatıldı. Olay, saat 08.00 sıralarında Liman Mahallesi Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Büyükşehir Belediyesi’nin Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan 1 kilometrelik alanda yürüttüğü 2. Etap Konyaaltı Sahil Projesi’nde çalışan işçiler, 5 metre açıklarında bir kişinin yarı çıplak halde su üzerinde durduğunu gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kısa sürede olay yerine sağlık, sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil güvenlik komutanlığı dalgıcı kıyıya yaklaşık kişiyi kıyıya çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 25-30 yaşlarındaki erkek kişiye ait olduğu belirlendi.

Kıyıya çıkartılan cesedin üst kısmının çıplak olduğu ve bileğinde Mustafa kemal Atatürk'ün imzası olduğu bildirildi. Cansız beden, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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