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HABER /  POLİTİKA

Demokrat Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Demokrat Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Yerel seçim rekabetinde kendi çizgimizde pozitif bir siyaset anlayışıyla hareket edeceğiz." dedi.

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, düzenlediği basın toplantısında, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Burcu Bostancıoğlu'nu tanıttı.

Milletin önünde kuvvetli bir alternatif olmak için sıkı şekilde çalışacaklarını ifade eden Uysal, "Yerel seçim rekabetinde kendi çizgimizde pozitif bir siyaset anlayışıyla hareket edeceğiz. Belediyelerin sadece bugünü değil yarını da kucaklayacağı bir vizyonla buluşması gerekiyor. Hızla değişen dünyada yerel yönetimler o ilin gelişimine büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

Yaklaşık 5 yıldır yerel siyaset içerisinde kente hizmet ettiğini aktaran Bostancıoğlu, "İzmir'i daha yaşanılır bir şehir haline getirmek ve İzmirlilerin refahını arttırmak için yola çıkıyorum. İzmir'i hak ettiği yere taşımak için var gücümle çalışacağım." ifadesini kullandı.

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