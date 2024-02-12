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Saadet Partisi, 6 belediye başkan adayını daha açıkladı

Saadet Partisi, 6 belediye başkan adayını daha açıkladı

Saadet Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için adaylarını açıklamaya devam ediyor.

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Saadet Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirlemesi sonrasında 6 ilçe belediye başkan adayını daha belirledi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı; Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar ve Silivri ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

İşte açıklanan adaylar:

Ataşehir – Av. Alev Sezen [Genel Başkan Yardımcısı]

Silivri – Mahmut Hamdemirci

Başakşehir – Bekir Demirkaya

Bağcılar – Erhan Açıkgöz

Esenyurt – Mehmet Faruk Ertekin

Üsküdar – Yılmaz Bayat [Genel Başkan Yardımcısı]

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