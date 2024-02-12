Saadet Partisi, 6 belediye başkan adayını daha açıkladı

Saadet Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için adaylarını açıklamaya devam ediyor.Abone ol
Saadet Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirlemesi sonrasında 6 ilçe belediye başkan adayını daha belirledi.
Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı; Ataşehir, Başakşehir, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar ve Silivri ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı.
İşte açıklanan adaylar:
Ataşehir – Av. Alev Sezen [Genel Başkan Yardımcısı]
Silivri – Mahmut Hamdemirci
Başakşehir – Bekir Demirkaya
Bağcılar – Erhan Açıkgöz
Esenyurt – Mehmet Faruk Ertekin
Üsküdar – Yılmaz Bayat [Genel Başkan Yardımcısı]