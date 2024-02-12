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Tekirdağ'da bir evde patlama oldu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da bir evde patlama oldu!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir evde tüp patlaması sonucu çıkan yangında 62 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, mutfakta bulunan tüpün patlaması sonucu meydana gelen yangında 62 yaşındaki İsmail Namık evden dışarı çıkamadı.

Evden yükselen dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi sonucu İsmail Namık'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Evde yalnız olduğu öğrenildi

Yangın çıktığı sırada Namık'ın eşinin ve oğlunun evde olmadığı, bir oğlunun ise askerde olduğu bilgisine ulaşılırken, olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından 62 yaşındaki vatandaş cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı.

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