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Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı! "İdam verseniz de itiraz etmeyeceğim"

Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı! "İdam verseniz de itiraz etmeyeceğim"

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin olarak Ahlam Albashır ve diğer 35 sanığın yargılandığı davada savcılık, Albashir'in 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Albashir ise savunmasında, vefat eden insanlar nedeniyle geceleri uyuyamadığını ve idam cezasını kabul edeceğini belirtti. Duruşma savcısı ise "Yetim bıraktığı çocukların günahı boynuna olsun, vicdanı varsa zaten uyuyamasın" dedi.

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Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda 6 kişi yaşamını yitirirken, 99 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada aralarında Ahlam Albashır’ın da bulunduğu 7 tutuklu sanık hazır bulundu. 1 tutuksuz sanık ile sanık avukatları da salonda bulunurken, bazı tutuklu sanıklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırıldığı ve patlayıcılar ile Suriye'den Türkiye'ye getirildiği aktarıldı
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Ahlam Albashir'in YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğunu, Albashir'in kamu düzenini bozma ve toplumda kargaşa meydana geetirmek amacında olduğunu, toplumun kutuplaşmasına yol açtığını, örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırıldığını ve patlayıcılar ile Suriye'den Türkiye'ye getirildiğini, İstanbul'da eve yerleştirildiği, eylem sonrası yurt dışına kaçış planı yaptığını, eylemi riske etmeyecek yöntemler kullandığını aktardı.

7 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi

Açıklanan mütalaada sanık Albashir'in ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme’ suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı ‘tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan bin 930 yıl 6 aydan 2 bin 970 yıla kadar ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi’ suçundan 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

"Vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum"

Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık Albashir, "Ben bomba olup olmadığını bilmiyordum. Herhangi bir insanın bu konuyla bir alakası yok, ben de bomba olduğunu bilmiyordum. Bana turist gibi fotoğraf çek dediler. Vefat eden insanlardan dolayı geceleri uyuyamıyorum. Ben yetimim, kimsenin yetim olmasını istemezdim. İdam verseniz de itiraz etmeyeceğim. Bunu affedilmek için demiyorum. Buradaki insanların hiçbir suçu yok, bana hangi hükmü verirseniz itiraz etmeyeceğim" dedi.

Duruşma Savcısı'ndan Albashir'e: "Yetim bıraktığı çocukların günahı boynuna olsun"

Albashir'in savunması bittiği sırada duruşma Savcısı söz alarak Albashir'e, "Yetim bıraktığı çocukların günahı boynuna olsun, vicdanı varsa zaten uyuyamasın" dedi. Albashir ise bir cevap vermeden yerine oturdu.

Albashir'in duruşma boyunca oturduğu yerden elindeki peçeteyle göz yaşı döktüğü görüldü. Duruşma, diğer sanıkların mütalaaya karşı savunmalarıyla devam ediyor.

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