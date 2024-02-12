Şamil Tayyar'dan 'deprem konutu' çıkışı! Bedava değil, 1.5 ila 2 milyon lira! Başkalarına da çıktı...

GAZİANTEP'te depremzedeler için yaptırılan konutlardan birisi de eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'a çıktı. Eleştiriler üzerine bir açıklama yapan Şamil Tayyar, "Listede aşiret reisi, ağa, bey, kuyumcu, tüccar, sanayici, müteahhit çok kişi var. Malda, mülkte onların yanından bile geçemeyiz ama kimse sorun etmiyor" dedi. Konutların bedava olmadığını 1.5 ila 2 milyon lira ödeneceğini belirten Tayyar, "Yasal mı yasal, helal mi helal" dedi.

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Gaziantep'te depremzedeler için yaptırılan konutların kura çekiminde AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar'a da ev çıkması tartışma konusu olmuştu. Şamil tayyar gelen eleştiriler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kendisinden başka aşiret reisi, ağa, bey, kuyumcu, tüccar, sanayici, müteahhit birçok kişiye de konut çıktığını belirten Tayyar, "Malda, mülkte onların yanından bile geçemeyiz ama kimse sorun etmiyor" dedi. İşte Şamil Tayyar'ın o açıklaması:

Bedava değil, 1.5 ila 2 milyon lira...

Öncelikle iftiraları yargıya taşıyacağımı belirtip samimi ve vicdan sahibi dostlar için iki konuya daha açıklık getireyim.

1/Kimileri kurayla depremzedelere dağıtılan konutları ya bedava sanıyor ya salağa yatıyor. Fiyatı bildirilmedi ama 1.5/2 milyon lira arasında olduğu tahmin ediliyor.

2/Paranız olsa bile TOKI konutları dışında satın alacağınız ev yok. Diğer evler yıkık veya hasarlı. Az sayıda sağlam evlerde ise sahipleri var, satmıyorlar. Gaziantep merkezi düşünseniz 90 kilometre.

Aşiret reisi, ağa, sanayicilere de çıktı

Sonuçta deprem herkesi eşitledi. Olanla olmayan deprem ertesi nasıl çorba kuyruğunda buluştuysa, başlarını sokacakları güvenli evler için de birlikte sıradalar.

Nitekim kura sonuçlarına baktığınızda; aşiret reisi, ağa, bey, kuyumcu, tüccar, sanayici, müteahhit çok kişi var. Malda, mülkte onların yanından bile geçemeyiz ama kimse sorun etmiyor.

Yasal mı yasal! Helal mi helal...

Burada üzerinde durulması gereken nokta şu olmalı; Alev Alatlı hocanın dediği gibi, yasal mı ve helal mi?

Evet, yasal hak, çünkü yıkılmış ev nedeniyle hak sahipliği söz konusu.

Evet, helal, çünkü konuttan yararlanacaklar ihtiyaç sahibi, konteynırda yaşıyor, gelir düzeyleri çoğunluk hak sahibine göre daha dezavantajlı.

Kaldı ki bir kaç aya kalmaz hak sahiplerinin tamamına yakını için yeni kuralar olacak, tamamlandığında İslahiye’de konut sorunu olmayacak.