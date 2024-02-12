AK Parti seçim programına saldırıda yeni gelişme! Saldırıda kullanılan araç bulundu, kimlikler tespit edildi

Küçükçekmece’de AK Parti'nin seçim programına yönelik silahlı saldırıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak, olayda kullanılan araç Başakşehir'de ormanlık bir alanda üzerine plakaları takılmış halde bulundu. Araçtaki kovanlar inceleme altına alınırken, saldırı sırasında araçta yer alan 4 kişinin de kimlikleri tespit edildi.

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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın, Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti esnasında beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı. Yapılan saldırı sonucu Ebru Güneş D.'nin (32) ağır yaralanması sonrası polisin başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Kaçan şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah mermisi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgaha kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Araç plakası takılmış halde bulundu

Konuyla ilgili çalışmalarda kiralık olduğu tespit edilen araç Başakşehir Kayaşehir'de ormanlık bir alanda plakası sonradan takılmış vaziyette bulundu.

Çok fazla tozlu ve kirli olduğu görülen aracın içerisinde bulunan boş kovanlar incelemeye alınırken olay sırasında araçta bulunan 4 kişinin de kimlikleri tespit edildi.

Onlara yardım eden aracı kiralayıp verdiği belirlenen kişinin de aralarında olduğu 12 kişi gözaltına alındı.