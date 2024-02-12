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Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

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Konyaaltı Sahili'nde çalışma yapan işçiler, kıyıya yaklaşık 2 metre uzaklıkta hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekibince kıyıya çıkarılan bu kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Üst tarafında kıyafet bulunmayan, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 25-30 yaşlarındaki bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Ceset, incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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