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Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

 BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

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Ö.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi. Araca arkasından gelen otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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