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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'ye dönüyor

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'ye dönüyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzay istasyonundaki görevini tamamlayarak cumartesi günü Dünya'ya inişini gerçekleştirdi. Gezeravcı'nın bugün ABD'den Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ve Ax-3 ekibi Dünya'ya döndü. Mürettebatı Dragon uzay aracı, 10 Şubat'ta ABD'de Florida açıklarına indi.

Sağlık kontrolleri tamamlanan Gezeravcı'nın bugün Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın olduğu fotoğrafı ve 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle birlikte, 'adam yurda dönüyor' yazılı paylaşım yaptı.

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