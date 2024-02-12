BIST 9.147
DOLAR 30,70
EURO 33,12
ALTIN 2.000,32
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

Kastamonu'da fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Abone ol

Doğu Çevre Yolu'ndaki Tosya Kavşağı'nda Abdullah T. (76) yönetimindeki 37 DD 492 plakalı otomobil ile bir fabrikaya işçi taşıyan Reşat T. (49) idaresindeki 37 S 0026 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada, sürücüler Abdullah T. ve Reşat T. ile minibüste bulunan Nebiye G, Derya Ö, Rukiye B. ve Havva Y. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel'den şehit asker için başsağlığı mesajı
Özgür Özel'den şehit asker için başsağlığı mesajı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Van’da 22 kilo 211 gram uyuşturucu ele geçirildi!
Van’da 22 kilo 211 gram uyuşturucu ele geçirildi!
Hesabına 500 bin TL geldi, polise ihbar edince gerçek ortaya çıktı!
Hesabına 500 bin TL geldi, polise ihbar edince gerçek ortaya çıktı!
Saplantılı olduğu komşusunu ölümle tehdit etti, gözaltına alındı!
Saplantılı olduğu komşusunu ölümle tehdit etti, gözaltına alındı!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt: Himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; Kişi kendinden bilir işi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt: Himmetlerle ayağa kaldırılan kulübe notumuz; Kişi kendinden bilir işi
ABD Savunma Bakanı Austin tekrar hastaneye yatırıldı
ABD Savunma Bakanı Austin tekrar hastaneye yatırıldı
Kütahya Altıntaş’a şehit ateşi düştü
Kütahya Altıntaş’a şehit ateşi düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Mısır'a ilk ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Mısır'a ilk ziyaret
74 ilde Mercek-11 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: Bin 124 şüpheli gözaltına alındı
74 ilde Mercek-11 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: Bin 124 şüpheli gözaltına alındı
Brezilya'da darbe iddiası! Bir albay gözaltına alındı!
Brezilya'da darbe iddiası! Bir albay gözaltına alındı!
Özgür Özel’in Tunç Soyer’e önerdiği görevin ne olduğu ortaya çıktı
Özgür Özel’in Tunç Soyer’e önerdiği görevin ne olduğu ortaya çıktı