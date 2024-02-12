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Özgür Özel'den şehit asker için başsağlığı mesajı

Özgür Özel'den şehit asker için başsağlığı mesajı

CHP Lideri Özel, sosyal medya hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş için taziye mesajı yayımladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazasında Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş'in şehit olduğunu duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Özkardeş için taziye mesajı yayımladı.

Özel mesajında, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Piyade Onbaşımız Mustafa Özkardeş'e Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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