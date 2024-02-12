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Van’da 22 kilo 211 gram uyuşturucu ele geçirildi!

Van’da 22 kilo 211 gram uyuşturucu ele geçirildi!

Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 19 kilo 211 gram esrar ve 3 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 19 kilo 211 gram esrar ve 3 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 10 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır” denildi.

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