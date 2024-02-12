Yerel seçim öncesi sürpriz ittifak! 2 parti anlaşma sağladı

Yerel seçimlere 2 aydan az bir süre kala sürpriz bir ittifak kararı alındı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, seçimlerde boy gösterecek bir partiden gelen iş birliği teklifini kabul ettiklerini açıkladı.

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Türk halkı 49 gün sonra yerel seçimler için sandık başına gidecek. 31 Mart'taki seçimler öncesi partiler arasında ittifak temasları devam ederken sürpriz bir iş birliği gerçekleşti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV'de seçim çalışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yapılan anketlere göre iyi bir sonuç beklediklerini ifade eden Ümit Özdağ, 3 büyükşehirde güçlü adaylar çıkardıklarını, özellikle Ankara'da ciddi bir sonuç beklediklerini dile getirdi.

Muhalefetteki partilere eleştirilerde bulunan Ümit Özdağ, 31 Mart'taki seçimler için Genç Parti'den kendilerine iş birliği teklifi geldiğini ve bunu kabul ettiklerini kaydetti.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Çok umut verici sonuçlar geliyor

"31 Mart seçimlerine yaklaşıyoruz. Zafer Partisi, bütün anketler gösteriyor ki Türkiye'de en hızlı yükselen parti ve çok ciddi bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Sahadan çok umut verici sonuçlar geliyor. Ama sadece anketlerden gelmiyor. İnsan temaslarında da geliyor.

Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de çok güçlü adaylar çıkarttık. İstanbul'da 1994 seçimlerine benzer bir sürece girmiş durumdayız. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayımız Azmi Karamahmutoğlu. Azmi Başkan büyük bir atılım içerisinde. Zafer Partisi büyük bir atılım içerisinde. İstanbul'da şaşırtacak bir sonucu ortaya çıkartacağımızı düşünüyoruz.

Ankara'da Bartu Soral. Birleşmiş Milletler'de görev yapmış deneyimli bir kalkınma ekonomistidir. Türk dünyasının değişik yerlerinde görev almış deneyimli saha insanı, aynı zamanda güçlü bir akademisyendir. Ben Bartu Bey'in Ankara'da çok ciddi bir sonuç alacağını düşünüyorum. Çünkü kendisini Bartu Bey de temsil ediliyor gören önemli bir seçmen kitlesi var.

İnsanlar artık yani orada bu var, burada bu var iki kutup değil, aynı şey İstanbul'da da geçerli. Bu iki kutbun arasında sıkışmadan Atatürk'ten taviz vermeyen, sığınmacılar konusundan taviz vermeyen. İstanbul'da deprem konusunda yeni, kolay ve ama etkili çözümler öneren bir Zafer Partisi'ni görüyorlar.

İzmir'de Naşit Birgüvi adayımız. Sayın rahmetli Türkeş'in il başkanlığını yapmış, daha sonra uzun yıllar Demokrat Parti genel başkan yardımcılığı yapmış. İzmir siyasetinin önemli isimlerinden bir iş insanı. O da gerçekten güzel bir dalga oluşturdu İzmir'de.

Sürpriz ittifak teklifi

Biz seçimlere tek başımıza giriyoruz ama Genç Parti bazı ilçelerde ve illerde kendi adaylarını bizim listelerimize sokmak için bir görüşme yaptı. Biz de kabul ettik. Önümüzdeki günlerde neticelenecek.

Muhalefete sert tepki

Bu seçimde, AK Parti'nin 22 yıldan beri iktidarda kalmasına yardımcı olan sarı muhalefetin cezalandırılacağı bir tablo olacak. Türkiye'nin bu iktidarı açabilmesi ancak bu sarı muhalefeti aşabilmesiyle gerçekleşir."

35 parti seçime girecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart seçimlerine; Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Kominist Hareketi, Türkiye Kominist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi'nin katılacağını açıklamıştı.

Ancak Öztürk Yılmaz'ın liderliğini yaptığı Yenilik Partisi'nin çekilme kararıyla seçime girecek parti sayısı 35'e düşmüştü.