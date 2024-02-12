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14 yıl Guantanamo'da tutulan iki Afgan vatandaşı Kabil'e ulaştı

14 yıl Guantanamo'da tutulan iki Afgan vatandaşı Kabil'e ulaştı

ABD'nin Guantanamo Hapishanesi'nde 14 yıl tutulan iki Afgan vatandaşı, Umman'daki 7 yıllık ev hapsinin ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaştı.

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Afgan basınına göre, sabah saatlerinde aralarında Taliban yönetimi mensuplarının da bulunduğu onlarca kişi, salıverilen Molla Abdul Zahir Saber ve Abdul Kerim adlı iki Afgan vatandaşını Kabil Havaalanı'nda karşıladı.

Karşılamanın görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Taliban yönetimi salıverildiklerini duyurmuştu

Afganistan geçici hükümetinin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kane, dün, 14 yıldır ABD'nin Guantanamo Hapishanesi'nde bulunan iki Afganistan vatandaşının, 7 yıldır ev hapsinde tutulduğu Umman'da serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Molla Saber'in Mayıs 2002'de ABD güçlerince tutuklandığını, bir süre Afganistan'daki Begram Hava Üssü'nde tutulduğunu ve ardından Guantanamo'ya gönderildiğini kaydeden Kane, Abdul Kerim'in ise Ağustos 2002'de Pakistan güçlerince tutuklandığını ve bir süre sonra da ABD'ye teslim edilerek Guantanamo'ya nakledildiğini aktarmıştı.

Kane, söz konusu kişilerin 2017'de Guantanamo Hapishanesi'nden Umman'a nakledilerek son 7 yılını burada "seyahat yasağı ile gözetim altında" geçirdiğini belirtmişti.

ABD yönetiminin, 11 Eylül saldırılarının ardından terör suçlamasıyla tutukladığı kişileri hapsettiği Küba'daki Guantanamo Hapishanesi sık sık kötü muamele ve işkence iddialarıyla gündeme geliyor.

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