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TİP resmen açıkladı: Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan

TİP resmen açıkladı: Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayını Gökhan Zan olarak açıkladı.

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TİP, resmi olarak Hatay Belediye Başkan adayını Gökhan Zan olduğunu duyurdu. Genel seçimlerden sonra İYİ Parti’den istifa eden eski futbolcu Gökhan Zan’ın Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı öne sürülmüştü.

TİP, bugün saat 11.00’de Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı.

TİP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmen Gökhan Zan oldu.
TİP’ten yapılan açıklamada, "12 Şubat Pazartesi günü (yarın) saat 11.00’de İstanbul İl Başkanlığımızda milletvekillerimizin katılımıyla Hatay İttifakı’nın Büyükşehir Belediye başkan adayını kamuoyuna açıklayacağız" denilmişti.

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