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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Yeniden Refah Partisi aday çıkardı Nagehan Alçı 'AK Parti rahat' dedi nedenini açıkladı

Yeniden Refah Partisi aday çıkardı Nagehan Alçı 'AK Parti rahat' dedi nedenini açıkladı

Yazar Nagehan Alçı, 31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da Mehmet Altınöz'ü aday çıkarmasıyla ilgili yazı kaleme aldı. AK Parti'de Fatih Erbakan'a yönelik olumsuz dil kullanılmayacağını belirten Alçı, "Hedef, tabanı Ekrem İmamoğlu karşıtlığı üzerinden Murat Kurum’a sevk etmek." dedi.

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Yerel seçimlerde işbirliği görüşmeleri olumsuz sonuçlandı, Yeniden Refah Partisi, (YRP) kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldı.

Hafta sonu aday tanıtım toplantısı düzenleyen parti, üç büyükşehir adayını tanıttı. Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz İstanbul adayı oldu.

Kimi çevreler bu durumu Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'un seçilmesini tehlikeye düşürebilecek bir gelişme olarak gördü.

"Daha muhafazakar ve milliyetçi tona evrilecek" 

Peki AK Parti, yaşanan bu son gelişmeye nasıl bakıyor? Yazar Nagehan Alçı, AK Parti çevrelerinden edindiği bilgileri ve tespitleri "YRP aday çıkardı, Murat Kurum ne yapacak?" başlıklı yazısında aktardı:

"Fakat her ne kadar İstanbul’da kıran kırana bir seçim olacak dense de AK Parti’yi son derece rahat görüyorum. YRP’nin kendisine rakip çıkmasının YRP’nin mayısta yakaladığı oy miktarını düşüreceği kanaatinde. Cumhur İttifakı içinde olmasının çarpan etkisi yaptığına inanıyor.

Öte yandan meydanlarda hiçbir şekilde Fatih Erbakan’a yönelik olumsuz bir dil kullanılmayacak.

Hedef, tabanı Ekrem İmamoğlu karşıtlığı üzerinden Murat Kurum’a sevk etmek.

AK Parti’nin rahatlığında DEM’in Başak Demirtaş’ı engellemesine rağmen yerine partinin güçlü bir ismi olan Meral Danış Beştaş’ı koymuş olmasının da payı var. DEM tabanının en az yarısının Beştaş’a gidebileceği düşünülüyor.

Türkiye’de siyasetin kutupları çok kristalize oldu. Cumhur İttifakı CHP, İYİ Parti ya da DEM tabanından bir oy beklentisi içinde değil.

MHP’nin oylarını konsolide etmeye ve YRP’ye kayabilecekleri engellemeye odaklı.

Bu nedenle AK Parti’nin kampanyası önümüzdeki günlerde daha muhafazakar ve milliyetçi bir tona evrilecek."

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