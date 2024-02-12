Şarkıcı Nazan Öncel'in emekli maaşı yorumu gündem oldu

Şarkıcı Nazan Öncel, Kara Plak (Geceye Bir Şarkı) albüm lansmanı kapsamında Alan Kadıköy sahnesinde sevenleriyle buluştu. Öncel'den dikkat çeken bir emekli maaş yorumu geldi.

Abone ol

Şarkıcı Nazan Öncel, Kara Plak (Geceye Bir Şarkı) albüm lansmanı kapsamında Alan Kadıköy de bir konser verdi. Şarkıcı sahnede dillere pelesenk olmuş şarkılarını söyledi.

Etkinliği Dilek İmamoğlu, Nükhet Duru, Mazlum Çimen, ressam Arslan Eroğlu, Şair Emrullah Alp ve Erdener Koyutürk gibi birçok isim katıldı.

Biletlerin tamamen tükendiği konserde albüm şarkıları ile izleyicilerine göz alıcı bir deneyim yaşatan Nazan Öncel, sevenlerinin güçlü alkışları eşliğinde konserini sürdürdü.

Olcay Ünal Sert'in haberine göre; Nazan Öncel, konserinde espriler yaparken dansıyla da beğeni topladı. Sosyal konulara da değinen şarkıcı, cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ı unutmadı, sahnede andı.

Ayrıca gündemde olan emekli maaşına da değinen Öncel, "En düşük 10 bin'i, 12 bin TL yapacaklarmış elleri titreye titreye, bir 20 bin lira yapamadılar" yorumu yaptı.