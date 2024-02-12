BIST 9.151
DOLAR 30,70
EURO 33,12
ALTIN 2.000,55
HABER /  MAGAZİN

Şarkıcı Nazan Öncel'in emekli maaşı yorumu gündem oldu

Şarkıcı Nazan Öncel'in emekli maaşı yorumu gündem oldu

Şarkıcı Nazan Öncel, Kara Plak (Geceye Bir Şarkı) albüm lansmanı kapsamında Alan Kadıköy sahnesinde sevenleriyle buluştu. Öncel'den dikkat çeken bir emekli maaş yorumu geldi.

Abone ol

Şarkıcı Nazan Öncel, Kara Plak (Geceye Bir Şarkı) albüm lansmanı kapsamında Alan Kadıköy de bir konser verdi. Şarkıcı sahnede dillere pelesenk olmuş şarkılarını söyledi.

Etkinliği Dilek İmamoğlu, Nükhet Duru, Mazlum Çimen, ressam Arslan Eroğlu, Şair Emrullah Alp ve Erdener Koyutürk gibi birçok isim katıldı.

Biletlerin tamamen tükendiği konserde albüm şarkıları ile izleyicilerine göz alıcı bir deneyim yaşatan Nazan Öncel, sevenlerinin güçlü alkışları eşliğinde konserini sürdürdü.

Olcay Ünal Sert'in haberine göre; Nazan Öncel, konserinde espriler yaparken dansıyla da beğeni topladı. Sosyal konulara da değinen şarkıcı, cinayete kurban giden Özgecan Aslan'ı unutmadı, sahnede andı.

Ayrıca gündemde olan emekli maaşına da değinen Öncel, "En düşük 10 bin'i, 12 bin TL yapacaklarmış elleri titreye titreye, bir 20 bin lira yapamadılar" yorumu yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeniden Refah Partisi aday çıkardı Nagehan Alçı 'AK Parti rahat' dedi nedenini açıkladı
Yeniden Refah Partisi aday çıkardı Nagehan Alçı 'AK Parti rahat' dedi nedenini açıkladı
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Antalya'da sahilde erkek cesedi bulundu
Yerel seçim öncesi sürpriz ittifak! 2 parti anlaşma sağladı
Yerel seçim öncesi sürpriz ittifak! 2 parti anlaşma sağladı
14 yıl Guantanamo'da tutulan iki Afgan vatandaşı Kabil'e ulaştı
14 yıl Guantanamo'da tutulan iki Afgan vatandaşı Kabil'e ulaştı
İnşaat maliyet endeksi Aralık 2023'te arttı
İnşaat maliyet endeksi Aralık 2023'te arttı
FETÖ sanığı eski albay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı!
FETÖ sanığı eski albay 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı!
Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı
Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı
EYT'liye 'Emlak Vergisi' kararı: Şartlar sağlanırsa bu yıl ödeme yok
EYT'liye 'Emlak Vergisi' kararı: Şartlar sağlanırsa bu yıl ödeme yok
Borsa haftaya rekorla başladı
Borsa haftaya rekorla başladı
Bakan Göktaş: 6,3 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıkları yatırıldı
Bakan Göktaş: 6,3 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıkları yatırıldı
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığı yapan teröristler etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! Saldırı hazırlığı yapan teröristler etkisiz hale getirildi