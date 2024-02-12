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Gram altın fiyatına bakın! 12 Şubat altın fiyatları belli oldu, İslam Memiş 'salı' gününe işaret etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gram altın fiyatına bakın! 12 Şubat altın fiyatları belli oldu, İslam Memiş 'salı' gününe işaret etti

Altın fiyatları yatırımcının odağında...Çeyrek, gram altın yeni haftaya nasıl başladı? Yükseliş devam ediyor mu? 2023 yılını rekorla kapatan altın 2024'ün de en çok tercih edilen yatırım aracı olmaya devam ediyor.

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Cuma günü altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1997 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni haftaya ise yatay seyirle başlamasının 1998 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 350 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 650 liradan satılıyor.

Ons altın fiyatı

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 2 bin 24 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

İslam Memiş açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TV100'deki yazısında yatırımcıya önemli mesajlar verdi ve şunları kaydetti:

"Her ayın ikinci haftasında olduğu gibi salı günü ABD enflasyon verisi açıklanacak. ABD enflasyon verisi, küresel piyasalar için oldukça önemli olacak. Uluslararası piyasalarda dolar ve dolar karşısındaki enstrümanlarda yeni bir trend başlayabilir.

 Salı gününden sonra dolar karşısındaki enstrümanlarda yükseliş bekliyorum."

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