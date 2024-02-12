Cansel Çördük ile aşkı çok konuşulmuştu! Eser West'ten olay paylaşım ve iddia
Kısmetse Olur yarışmasında Cansel Çördük ile yaşadığı aşkla tanınan ve kariyerini Survivor ile tamamlayan Eser West uzun yıllardır gözlerden uzak. Eser West son olarak kendisi hakkında yapılan bir paylaşıma öyle bir yanıt verdi ki ağızlar açık kaldı.
Kısmetse Olur yarışmasında Cansel Çördük ile yaşadığı aşkla büyük bir kitle tarafından tanınan ve kariyerinde bir çıkışı da Survivor ile yapan Eser West uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor.
West, son olarak kendisi hakkında yapılan bir paylaşıma verdiği yanıtla ağızları açık bıraktı.
Kısmetse Olur yarışmasındaki aksanlı konuşmasıyla sempati toplayan Eser West o dönem Cansel Çördük ile yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu.
Eser West 2017'de katıldığı Survivor'da ada şartlarına uyum sağlayamayarak yarışmadan çekilmişti. Gözlerden uzak yaşayan Eser West kendisi hakkında yapılan bir yoruma öyle bir cevap verdi ki...