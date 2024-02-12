İHA'lar Türksat uyduları üzerinden kontrol edilebilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 5B başta olmak üzere, tüm Türksat uydularıyla dünyanın dört bir yanında insansız hava araçlarını (İHA) kontrol altında tutabileceklerini belirterek, "Artık İHA'larımızın kontrolüne dışarıdan müdahale edilmesi mümkün olmayacak." ifadesini kullandı.

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Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İHA'ların Türksat sayesinde güvenle uçacağını bildirdi.

Askeri ve gözetleme amaçlı kullanılan İHA'ların son yıllarda, gelişen teknolojiyle, mühendislik uygulamalarında, bilimsel çalışmalarda ve sivil alanda da kendine yer bulmaya başladığına dikkati çeken Uraloğlu, "Türksat 5B başta olmak üzere, tüm Türksat uydularıyla dünyanın dört bir yanında İHA'ları kontrol altında tutabileceğiz. Bunlar, genişletilmiş menzil ve kapsama alanıyla kesintisiz haberleşebilecek. Artık İHA'larımızın kontrolüne dışarıdan müdahale edilmesi mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de üretilen yerli ve milli İHA'ların yanı sıra uydu haberleşme kabiliyetine ihtiyaç duyan tüm İHA'ların kontrolünün artık Türksat uyduları üzerinden sağlandığını bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Uydu iletişimi, İHA operasyonlarında oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Özellikle yurt dışında görev yapan İHA'ların kontrolü Türksat uydularıyla daha güvenli hale geldi. Uydu iletişimi, veri iletimi için güvenli ve şifreli kanallar sağlayarak, yetkisiz erişim veya müdahale riskini en aza indiriyor. Türksat uydularıyla İHA'larımız dünyanın her yerinde güvenle uçabilecek."

"Zorlu arazilerde ve sınır ötesinde İHA görevleri kolaylaşıyor"

Uraloğlu, 5. nesil haberleşme uydusu Türksat 5B'nin hizmete girmesinin ardından Türkiye'nin uydu data kapasitesinin 17 katın üzerinde arttığına işaret ederek, Türksat'ın bölgedeki güçlü uydu altyapısına sahip operatörlerden biri haline geldiğini ifade etti.

Gelişen teknolojiyle Türksat uydularının kullanım alanlarının da önemli oranda arttığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türksat uyduları İHA operasyonları için genişletilmiş menzil ve kapsama alanı sağlıyor. Daha önce kullanılan LOS (Line of Sight) denen veya sınırlı karasal ağlara dayanan geleneksel iletişim yöntemlerinden farklı olarak, uydu iletişimi, uzak ve erişilemeyen alanlarda bile kesintisiz haberleşme imkanı veriyor. Türksat uydularının geniş kapsama alanları sayesinde zorlu arazilerde ve sınır ötesinde İHA görevleri kolaylaşıyor."

Türksat uydularının, ülke İHA'larının Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelerde faaliyet gösterme yeteneklerini geliştirdiğini bildiren Uraloğlu, "Uydularımız, kesintisiz ve güvenilir operasyonel faaliyetlerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. İHA'larımız Türksat uyduları aracılığıyla geniş frekans bandından yararlanarak, yüksek hızlı veri, ses ve görüntü aktarımı yapabiliyor." bilgisini paylaştı.