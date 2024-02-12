31 Mart seçimlerinin en kritik şehri! CHP lideri Özgür Özel'den 'İzmir' açıklaması!

CHP'deki aday tartışmaları sürerken, gazeteci İsmail Küçükkaya bugün kaleme aldığı yazısında, CHP lideri Özel ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı. Özel'in adayları belirlerken nelere dikkat ettiğini anlamak istediğini belirten Küçükkaya, "CHP’de heyecan uyandıracak, kitleleri motive edecek güçlü, iddialı adayları göremedik." dedi.

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Seçime 48 gün kaldı, partilerin aday belirleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’le yaklaşan seçim öncesi kısa bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmenin detaylarını okuyucularına aktardı:

Özgür Özel gerçekten çok yoğun mesai harcıyor. Kurultay Kasım başında oldu, seçim Mart sonu. Takvim haliyle sıkışık. Tartışmaların bir kısmı buradaki sıkışıklıktan kaynaklanıyor.

‘Öncelikli amacımız başarıya ulaşmak. Çok sayıda belediye kazanmak. Adayları seçerken kazanmaya odaklanıyoruz. Anketler vs bunun için önemliydi’ diyor Özgür Özel. Ve ekliyor:

Vatandaşın bizden beklediği değişimi ve yenilenmeyi sağlamak. Bu da öncelikli kriterimiz. Seçmeni motive edecek adaylar. CHP’nin yenilendiği duygusunu verebilmek.

Özgür Özel İzmir tartışmaları için de şunları söyledi:

“İzmir’de çok önemli oranda yenilenme, gençleşme ve değişim gerçekleştirdik. Çok sayıda kadın adaylaştırdık. Büyük ilçelerde kadın adaylarımız var. Çok iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum.

Özgür Özel İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı konusunda iyimser. Aday, İzmir’de heyecan yaratmadı. Ancak Genel Başkan doğru yaptıklarını düşünüyor. ‘Cemil Bey'i doğru anlatabilirsek, iyi tanıtabilirsek İzmir’den çok iyi netice alırız’ diyor."

İzmir 31 Mart’ın en kritik yerlerinden olacak.