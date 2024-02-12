Herkes Yeniden Refah'ın peşinde! DEM Parti ile görüşmeler kesildi! Son dakika CHP kulisleri...

CHP'de neler oluyor? Parti Meclisi, yerel seçim adaylarıyla ilgili son kez toplanıyor. Hatay'da Lütfü Savaş adaylıktan alınmayacak. DEM Parti ile CHP arasındaki tüm görüşmeler kesildi! İstanbul'da kilit Yeniden Refah partisi'nin eline geçti. YRP, İstanbul'da adayını gere çekerse Ekrem İmamoğlu'nun işi zor...

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Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine kilitlendi. Aday tartışmaları büyük ölçüde sona ererken, asıl savaş İstanbul üzerinden yaşanıyor. DEM Parti'den sonra Yeniden Refah Partisi'nin de aday çıkarmasıyla Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum tekrar kafa kafaya gelmişti. CHP'de "Yeniden Refah İstanbul'da aday çıkarmaktan vazgeçerse" korkusu başladı. Bugün toplanacak CHP Parti Meclisi, kritik kararlara imza atacak.

Lütfü Savaş kalıyor! Çankaya değişiyor

CHP kulislerinden son bilgileri paylaşan Haber Türk'ten Bülent Aydemir, "Başkanı Lütfü Savaş dahil, açıklanan hiçbir belediye başkan adayı geri çekilmeyecek. Açıklananlarda herhangi bir değişiklik yok!.. CHP, Çankaya’da Alper Taşdelen kesinlikle aday gösterilmeyecek. Çankaya’da Hüseyin Can Güner, bir adım önde gidiyor…" dedi.

YRP ile anlaşılırsa Ekrem İmamoğlu'nun işi...

"CHP’nin DEM’le alt görüşmeleri kesildi" diyen Bülent Aydemir, "DEM, kendi yolunda yürüyecek. Yeniden Refah Partisi kilit oldu. Eğer son dakikada AK Parti ile YRP anlaşırsa İmamoğlu’nun işi zora girer. An itibariyle herkes YRP’nin peşinde…" bilgisini verdi.

Bir haftada 13 bin üye kazandılar

"YRP, herhangi bir ittifakta yer almayacağını açıkladıktan sonra bir haftada 13 bin üye kazandı" hatırlatması yapan Bülent Aydemir, "Geçen hafta 411 bin 300 olan üye sayısı an itibariyle 424 bin 12’ye çıktı. Bu, üçüncü yol arayışı demek. Seçmen, partilere bir şey söylüyor. İyi dinleyip, iyi anlamak lazım." dedi.