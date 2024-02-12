Polis memuru ekip otosuna aldığı iki arkadaşıyla yağma yaptı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru, iki arkadaşını da alarak emniyet aracıyla devriye atmaya başladı. Bu kişiler, Afgan asıllı birini, kimlik kontrolü için araca aldı. Beykoz’da ıssız bir yere götürülen bu kişinin 7 bin 200 lirası silah zoruyla alındı. Afgan’ın şikâyeti üzerine üç kişi de kısa sürede yakalandı. Üç kişiye ‘yağma’ davası açıldı.

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İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre, olay geçen 26 Ağustos’ta yaşandı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde çalışan Polis Memik Üzümcü (33), oturma izni olmayan sığınmacılara yönelik uygulamaların yapıldığı bir süreçte, ilginç bir plan yaptı ve hayata geçirdi.

Polis otosuna 2 arkadaşını aldı

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Memik Üzümcü, uzun süredir tanıdığı Barış Anık (26) ve Murat Can Çomak’ı da yanına akarak (25), emniyete ait araçla devriye atmaya başladı. Bu kişiler, emniyete kayıtlı araca başka bir plaka takarak, sığınmacıların iş bulmak için bekledikleri noktalarda devriye atmaya başladı.

Üzümcü’nün kullandığı aracın ön koltuğunda Barış Anık, arka koltukta ise Murat Can Çomak oturuyordu. Devriye esnasında bu kişiler Afgan Ghulam Sakhi Rahimi ile karşılaştı. Rahimi’ye polis olduklarını söyleyerek bu kişiyi araca aldılar.

Cebindeki tüm parayı aldılar

Üç kafadar, Rahimi’yi aldıkları yerden 500-600 metre uzaktaki ıssız bir yere götürdü. Kameraların olmadığı gecekonduların olduğu bölgede araç durduruldu. Çomak, yanında oturduğu Rahimi’yi darp etmeye başladı. Rahimi’nin üzerindeki 7 bin 200 lirayı alan Çomak, parayı Polis Memuru Üzümcü’ye verdi. Parayı alan Üzümcü, belinden çıkardığı silahı Rahimi’ye doğrultarak bu kişiyi tehdit etti. Çomak ise, Rahimi’nin cebinden çıkardığı telefonu camdan aşağı attı.

Başından geçenleri anlattı

Üç kişi, Rahimi’yi araçtan indirdikten sonra olay yerinden uzaklaştı. Rahimi, bir süre yürüdükten sonra devriye atan ve emniyete ait olduğu anlaşılan bir aracın önüne atlayarak durmasını sağladı. Başına gelenleri ağlayarak anlatan Rahimi’nin verdiği bilgiler üzerine ekipler harekete geçti.

"Güvende olmak için yanıma aldım"

İlk olarak, Rahimi’nin tarif ettiği beyaz renkli araç bulundu. Olaydan iki gün sonra 3 şüphelinin de kimliğine ulaşıldı. Polis Memuru Üzümcü, kendilerinden şikâyetçi olan Rahimi’ye kimlik kontrolü yaptığını ancak parasını almadığını öne sürdü. Üzümcü, polis otosunu sivil iki kişiyi almasının gerekçesini ise, “Yabancılara yönelik uygulamalarda zaman zaman saldırıya uğruyoruz. Güvende olmak için daha önceden tanıdığım Barış Anık ve Murat Can Çomak’ı araca aldım” dedi.

Üçüne de 'yağma' davası

Üç şüpheli de tutuklandı. Yürütülen soruşturma sonrası, bu kişiler hakkında ‘nitelikli yağma’ suçlaması ile dava açıldı.

Kaynak: Halk TV