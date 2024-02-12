İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunu gerçekleştiren astronot Alper Gezeravcı, Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelerek yurda giriş yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Gezeravcı, havalimanında basın toplantısı düzenledi.

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Uzay yolculuğunun bitmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta Dünya'ya başarılı iniş gerçekleştiren Gezeravcı bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelerek yurda giriş yaptı.

ABD'deki kontrollerinin ardından Gezeravcı, Cumhurbaşkanlığına ait uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Gezeravcı'yı, burada Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever karşıladı.

Ayrıca 13 çocuk, apronda Gezeravcı'ya çiçek takdim etti. Gezeravcı da Uluslararası Uzay İstasyonu'na giderken yanında götürdüğü 13 Türk bayrağını çocuklara verdi.

Gezeravcı'nın ailesi de aynı uçakla yurda döndü. Bakan Kacır ve Gezeravcı'nın havalimanında saat 11.00'de basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fatih Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Türkiye'nin uzay hedefleri

Türk gençlerine ve Türk çocuklarına sunduğu mesaj ve özgüven oldu. Evlerde, okullarda, iş yerlerinde uzay bilim misyonumuz konuşuldu. Bu misyon bu yönüyle bilim toplumu olma istikametinde yeni bir başlangıç olmuştur. Bilim misyonunun ardından Milli Uzay Programı'ndaki çalışmalara devam edeceğiz. Deney çıktılarını dikkatle değerlendireceğiz ve gerekli desteği sunacağız. İnsanlı uzay görevlerinde kullanılan uzay istasyonlarını geliştirme süreçlerine yönelik Ar-Ge planları oluşturacağız. Ankara'da Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi kuracağız. Uzaya bağımsız erişim programını sürdüreceğiz. Fırlatma roketleri geliştirmeye devam edip 2030'a kadar uzay limanı kuracağız. İnsansız sistemlerle gerçekleştireceğimiz bu program zorlu uzay koşullarında kullanma ve ticarileştirme olanağı sunacak.

Uzay gözlemlerini destekleyeceğiz. İlk milli haberleşme uydumuzu Türksat 6A'yı uzaya göndereceğiz. Türkiyemizin uzay araştırmalarında geri kalması asla düşünülemez.

Alper Gezeravcı'nın açıklamaları şöyle:

Adımımızı attığımız ilk andan itibaren gülümseyen yüzlerle karşılaştığım için son derece mutluyum. Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin samimi vatandaşlarıyla bir araya gelmek bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı. Gökyüzündeki gözümüzle görebildiğimiz sınırları bertaraf eden hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğuyla ülkeme döndüm. Ülkemin bugüne kadar bana sağlamış olduğu eğitim ve kabiliyetlerle ülkeme borçlu olduğum tüm imkanları seferber ederek görevin hazırlık sürecinde ortaya koymuş olduğu güçlü iradeyle sayın Cumhurbaşkanımız, görevin icrasında hiçbir aksaklığa izin vermeyen bakanlığımız, TUA ve TÜBİTAK'ın değerli çalışanlarına minnetarım.

Uzayda 18 gün kaldı

Türkiye'nin ilk uzay misyonu tamamlandı. Uzayda 18 gün kalan astronot Alper Gezeravcı 13 test gerçekleştirdi.

Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı.

Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı.