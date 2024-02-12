BIST 9.157
DOLAR 30,70
EURO 33,10
ALTIN 1.994,82
HABER /  GÜNCEL

Öğretmen atama takvimi 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak

Öğretmen atama takvimi 2024: Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak

Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. İç ve dış siyasette öne çıkan konuların yanı sıra öğretmen atama takviminin de toplantıda yer bulması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamaları için Kabine Toplantısı'nı işaret etmişti.

Abone ol

2024 yılında atama bekleyen binlerce öğretmen adayının gözü kulağı 12 Şubat tarihli kabine toplantısında.

Geçtiğimiz günlerde öğretmen atamalarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin, kabine toplantısını işaret etmişti.  Öğretmen atama takvimi 2024 ile kontenjanlar, kadro ve branş dağılımları belli olacak.

Tekin; "2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Öğretmen atamalarına ilişkin takvimin Bakan Tekin'in de belirttiği şekilde Kabine'de gündeme gelmesi bekleniyor. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
31 Mart seçimlerinin en kritik şehri! CHP lideri Özgür Özel'den 'İzmir' açıklaması!
31 Mart seçimlerinin en kritik şehri! CHP lideri Özgür Özel'den 'İzmir' açıklaması!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Herkes Yeniden Refah'ın peşinde! DEM Parti ile görüşmeler kesildi! Son dakika CHP kulisleri...
Herkes Yeniden Refah'ın peşinde! DEM Parti ile görüşmeler kesildi! Son dakika CHP kulisleri...
Polis memuru ekip otosuna aldığı iki arkadaşıyla yağma yaptı!
Polis memuru ekip otosuna aldığı iki arkadaşıyla yağma yaptı!
Epilepsi en çok gençleri ve yaşlıları etkiliyor!
Epilepsi en çok gençleri ve yaşlıları etkiliyor!
Adana'da 22 milyon 500 bin makaron ele geçirildi!
Adana'da 22 milyon 500 bin makaron ele geçirildi!
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü ilk sözleri: Bu sadece bir başlangıçtı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü ilk sözleri: Bu sadece bir başlangıçtı
Yazar Üstün İnanç, 87 yaşında vefat etti
Yazar Üstün İnanç, 87 yaşında vefat etti
5 araç birbirine girdi, güvenlik önlemi alan 2 polis ölümden döndü
5 araç birbirine girdi, güvenlik önlemi alan 2 polis ölümden döndü
Bakan Mehmet Şimşek'ten kira artışı sorusuna yanıt
Bakan Mehmet Şimşek'ten kira artışı sorusuna yanıt
AK Parti seçim programına saldırıda yeni gelişme! Saldırıda kullanılan araç bulundu, kimlikler tespit edildi
AK Parti seçim programına saldırıda yeni gelişme! Saldırıda kullanılan araç bulundu, kimlikler tespit edildi
İHA'lar Türksat uyduları üzerinden kontrol edilebilecek
İHA'lar Türksat uyduları üzerinden kontrol edilebilecek