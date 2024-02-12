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Ataşehir'de hamile kadının korkunç ölümü!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ataşehir'de hamile kadının korkunç ölümü!

Ataşehir'de trafik ışıklarında mendil satan kadın, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.

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Kayışdağı Caddesi ile Rumeli Caddesi kesişiminde bulunan ışıklarda mendil satan Asya S, yeşil ışığın yanmasının ardından refüje geçmek üzere ilerlediği sırada, Salim B'nin kullandığ beton mikserinin altında kaldı.

Kadını, beton mikserinin altında bir süre sürüklendikten sonra fark eden sürücü, aracı durdurdu.  Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Asya S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hamile olduğu öğrenilen Asya S'nin eşi ve yakınları olay yerinde fenalık geçirdi. Asya S'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla kaldırıldı.

Sürücü Salim B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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