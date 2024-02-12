SGK Uzmanı hesapladı! Bayram ikramiyesinde rakamı ilk kez duyacaksınız

Emekli maaşı ek zam ödemelerinin tamamlanmasının ardından milyonlarca emeklinin gözü 10 Nisan’daki Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi zammına çevrildi. Peki emekli ikramiyesi için masada hangi rakamlar var? 3 bin TL mi, 5 bin TL mi olacak derken bu rakam ilk kez dile getirildi!

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2000 TL olan emekli ikramiyesi için düzenleme yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ‘Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz’ diyerek emekli bayram ikramiyesi zammı için sinyali vermişti. Peki ‘emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak?’ SGK Uzmanı Özgür Erdursun olası rakamı hesap yaparak açıkladı. 10.625 TL rakamı gündeme geldi. İşte detaylar…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldığı bir programda merakla beklenen emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için zam sinyalini şu sözlerle vermişti:

“İki bayram için. Bu kapsamda bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi olarak emeklilerimize ödeme gerçekleştirdik. Tabi ki her alanda olduğu gibi emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. Emeklilerimize 5 bin lira bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Bir ödeme gerçekleştirdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanımız da bizler de her zaman emeklilerimizin yanında olduk. Biz de Cumhurbaşkanımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'le görüşeceğiz. Ve gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda da gerekli çalışmaları ve adımları atarız.”

Açıklama milyonlarca emekliyi heyecanlandırırken rakamlara ilişkin iddialar da gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bazılarına göre 2000 liralık ikramiyenin yüzde 50 zam ile 3000 TL’ye bazılarına göre ise yüzde 150’lik artışla 5000 TL’ye çıkarılması bekleniyor. Asgari ücret, en düşük emekli maaşı gibi rakamlarda nokta atış tahminde bulunan SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise yeni yılda emeklilere yapılan zammın çok düşük kaldığını söyleyerek 4 bin TL civarında emekli ikramiye verilmesinin beklendiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdursun, “2018’de emekliye bayram ikramiyesi başladığında net asgari ücret 1.603 TL, Bayram İkramiyesi 1.000 TL idi. Yani net yüzde 62,5’ine isabet ediyordu. 2024 net asgari ücret 17.000 TL, yüzde 62,5’i 10.625 TL! Mevcut Bayram ikramiyesi ise asgari ücretin yüzde 12’si olan 2.000TL!” ifadelerini kullanarak emekli bayram ikramiyelerinin ise “10.625 TL” olması gerektiğini belirtti.

Erdursun ayrıca bayram ikramiyelerine yüzde 50 zam yapılması halinde rakamın 3 bin TL, yüzde 100 zam yapılması durumunda 4 bin TL, yüzde 150 zam gelmesi durumunda ise 5 bin TL olacağına yer verdi.

Uzman isim ayrıca, “Emeklilere iki bayramda verilen mevcut 2.000 TL olan bayram ikramiyesi kaldırılsın, emeklilerin güncel değerinde gerçek emekli aylıkları verilsin” diyerek öneride de bulundu.

Geçtiğimiz sene 1.100 TL olarak her iki bayram öncesinde de emeklilere ödenen bayram ikramiyeleri 2 bin TL’ye çıkarılmıştı. Ayrıca 1 defaya mahsus olmak üzere Cumhuriyet’in 100. Yılına özel 5000 TL ikramiye de tüm emeklilerin hesaplarına yatırılmıştı. Böylece emekliye 2023 yılında 9 bin TL ikramiye ödemesi yapıldı.

Bayram ikramiyesi ne zamana yatacak?

2024 emekli bayram ikramiyesi zammı için Meclis düzenlemesi şart. Meclis’in çalışmaları Mart ayı içerisinde tamamlaması öngörülüyor. Ardından karar Resmi Gazete’de yayımlanacak ve 10 Nisan Çarşamba gününe denk gelen Ramazan bayramı öncesindeki haftada yani 1-7 Nisan arasında ödemeler yapılacak.