Kaspersky'den META bölgesine üst düzey atama

Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi (META) Genel Müdürlüğüne Toufic Derbass atandı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip Derbass, şirketin gelecek 6 yıl içinde B2B ve büyük işletmeler iş segmentini 2 katına çıkarmayı hedeflerken, bölgesel varlığını da geliştirmeyi planlıyor.

Derbass, dijitalleşmeyi hızla benimseyen META bölgesinde şirketin ödüllü ürün ve hizmetlerini tanıtmanın yanı sıra bölgedeki kamu organlarıyla ve politika belirleyicilerle ilişkileri geliştirmeye çalışacak.

Kaspersky'ye katılmadan önce çok uluslu yazılım şirketlerinde lider pozisyonlarında görev alan Derbass, önde gelen özel ve kamu sektörü kuruluşlarıyla stratejik ortaklıklar ve yönetici ilişkileri kurarak işleri ölçeklendirmekten sorumluydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derbass, Kaspersky'nin bölgedeki pazar ayak izinin, teknolojiyi insan uzmanlığıyla harmanlayan ürün ve hizmet genişliğinin kanıtı niteliğinde olduğunu belirterek, "Kaspersky için bölgedeki vizyonum, siber güvenliğin yeniden tasarlanmasında çok önemli bir rol oynayan ve devrim yaratan siber bağışıklık konsepti gibi benzersiz yeteneklerini sergilemektir." ifadesini kullandı.

Kaspersky Global Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Robert Cataldo da Derbass'ı şirketlerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kaspersky'nin bölgedeki operasyonlarının her yıl genişlediğini aktaran Cataldo, "Toufic'in sahip olduğu kapsamlı deneyim ve örtüşen değerleriyle Kaspersky'nin potansiyelini gelecek vadeden fırsatlar eşliğinde daha fazla açığa çıkarmak için mükemmel bir seçim olduğuna inanıyoruz." açıklamasını yaptı.