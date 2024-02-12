BIST 9.157
DOLAR 30,70
EURO 33,10
ALTIN 1.994,82
HABER /  EKONOMİ

Kaspersky'den META bölgesine üst düzey atama

Kaspersky'den META bölgesine üst düzey atama

Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi (META) Genel Müdürlüğüne Toufic Derbass atandı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 30 yıllık deneyime sahip Derbass, şirketin gelecek 6 yıl içinde B2B ve büyük işletmeler iş segmentini 2 katına çıkarmayı hedeflerken, bölgesel varlığını da geliştirmeyi planlıyor.

Derbass, dijitalleşmeyi hızla benimseyen META bölgesinde şirketin ödüllü ürün ve hizmetlerini tanıtmanın yanı sıra bölgedeki kamu organlarıyla ve politika belirleyicilerle ilişkileri geliştirmeye çalışacak.

Kaspersky'ye katılmadan önce çok uluslu yazılım şirketlerinde lider pozisyonlarında görev alan Derbass, önde gelen özel ve kamu sektörü kuruluşlarıyla stratejik ortaklıklar ve yönetici ilişkileri kurarak işleri ölçeklendirmekten sorumluydu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Derbass, Kaspersky'nin bölgedeki pazar ayak izinin, teknolojiyi insan uzmanlığıyla harmanlayan ürün ve hizmet genişliğinin kanıtı niteliğinde olduğunu belirterek, "Kaspersky için bölgedeki vizyonum, siber güvenliğin yeniden tasarlanmasında çok önemli bir rol oynayan ve devrim yaratan siber bağışıklık konsepti gibi benzersiz yeteneklerini sergilemektir." ifadesini kullandı.

Kaspersky Global Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Robert Cataldo da Derbass'ı şirketlerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Kaspersky'nin bölgedeki operasyonlarının her yıl genişlediğini aktaran Cataldo, "Toufic'in sahip olduğu kapsamlı deneyim ve örtüşen değerleriyle Kaspersky'nin potansiyelini gelecek vadeden fırsatlar eşliğinde daha fazla açığa çıkarmak için mükemmel bir seçim olduğuna inanıyoruz." açıklamasını yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bal kabağı kabuğundan gıda ve doğa dostu ambalaj üretildi
Bal kabağı kabuğundan gıda ve doğa dostu ambalaj üretildi
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
6 şubat depremleri sonrası Avrupa'da Türkiye itirafı! Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı
6 şubat depremleri sonrası Avrupa'da Türkiye itirafı! Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü!
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü!
Kırgızistan, ABD'den iç işlerine karışmamasını istedi!
Kırgızistan, ABD'den iç işlerine karışmamasını istedi!
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırı!
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırı!
CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
CHP'li Yılmaz Büyükerşen'in Osmanlı padişah ve şehzadeleri ile ilgili sözlerine tepki
Kaybolan genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu!
Kaybolan genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu!
İtalya'da RAI Üst Yöneticisi Sergio İsrail'e arka çıktı tepki mesajları yağdı
İtalya'da RAI Üst Yöneticisi Sergio İsrail'e arka çıktı tepki mesajları yağdı
Tekirdağ'da bir evde patlama oldu!
Tekirdağ'da bir evde patlama oldu!
SGK Uzmanı hesapladı! Bayram ikramiyesinde rakamı ilk kez duyacaksınız
SGK Uzmanı hesapladı! Bayram ikramiyesinde rakamı ilk kez duyacaksınız
Ataşehir'de hamile kadının korkunç ölümü!
Ataşehir'de hamile kadının korkunç ölümü!