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Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'e silahlı saldırı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Gelen son dakika haberine göre Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi Adana Büyükşehir Belediye binasında meydana geldi.

İddiaya göre Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Samet Güdük, belediye binasında silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Güdük hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahsın Mikail G. isimli belediye çalışanı olduğu öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, şüpheli polis merkezine giderek teslim oldu.

Adana Valiliği'nden açıklama

Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'e yapılan silahlı saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır bir şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ameliyata alınmıştır.

Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Adana-1980 doğumlu, Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte olay akabinde yakalanmıştır."

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