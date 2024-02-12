İtalya'da RAI Üst Yöneticisi Sergio İsrail'e arka çıktı tepki mesajları yağdı

İtalya'da devlet televizyonu RAI'nin Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Sergio'nun İsrail'e dayanışma belirtip, hayatını kaybeden Filistinlileri anmaması kamuoyunda tepki çekti.

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Ülkenin köklü şarkı yarışması olan ve bu yıl 74'üncüsü düzenlenen Sanremo Müzik Festivali'nin 10 Şubat'ta yapılan finalinin yankıları sürüyor.

Finalde Tunus asıllı İtalyan rapçi Ghali Amdouni'nin "Soykırımı durdurun" çağrısı yapması büyük tepkiye yol açarken, buna İsrail'in Roma Büyükelçisi Alon Bar'ın tepki göstermesi ve RAI Üst Yöneticisi Sergio’nun da büyükelçinin tepkisi üzerine İsrail'in yanında tutum alması tartışmalara yol açtı.

İsrail Büyükelçisi'nin Sanremo'nun "nefret ve provokatif" söylemlere alet edildiği iddiasında bulunması ve RAI'yi eleştirmesi üzerine Sanremo Müzik Festivali'nin resmi düzenleyicisi ve yayıncısı RAI'nin başındaki isim Sergio, RAI1 kanalında dün yapılan festival özel programına yazılı mesaj göndererek İsrail'e dayanışmasını belirtti.

Programın sunucusu Mara Venier'in okuduğu Sergio'nun yazılı açıklamasının ardından, RAI'ye ve Sergio'ya tepki mesajları yağdı.

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İnanılmaz. RAI'nin direktörü sadece 7 Ekim'de ölen 1200 İsrailli için dayanışma ifade ediyor ama sonrasında İsrail ordusu tarafından Gazze'de katledilen 30 bin Filistinli (yüzde 70'i kadın ve çocuklar) için bir şey söylemiyor. Kamu yayıncılığı tarihinin en karanlık sayfalarından biri." ifadesini kullandı.

Albanese gibi pek çok sosyal medya kullanıcısı da RAI'ye tepki göstererek, "Bu durumun utanç verici" olduğu yorumunu yaptı.

Bir kullanıcı da "Bu şimdiye kadar kamu hizmetindeki bir kanalda görülen en korkunç, en çirkin ve en utanç verici şey." değerlendirmesinde bulundu.

Rapçi Ghali'den İsrail Büyükelçisi'ne yanıt: "Bu şekilde konuşması iyi değil"

Sanatçı Ghali de dün sunuculuğunu Venier'in üstlendiği aynı programda sahneye çıkarak, İsrail Büyükelçisi Bar'ın kendisinin Sanremo’da yaptığı "Soykırımı durdurun" çağrısına yönelik söylemlerine yanıt verdi.

Ghali, "Bu şekilde yanıt verdiğim için üzgünüm, aslında söylenecek çok şey vardı. Bu sahneyi başka ne için kullanmam gerekiyordu? Çocukluğumdan beri ben bundan konuşuyorum. Sadece 7 Ekim'den beri konuşmuyorum. Büyükelçinin bu şekilde konuşması iyi değil, terör siyaseti devam ediyor. İnsanlar, 'savaşı durdurun', 'soykırımı durdurun' demekten korkuyor. İnsanların, 'yaşasın barış' derlerse bir şey kaybetmekten korktukları bir dönemde yaşıyoruz. Ortada ölen çocuklar var." ifadelerini kullandı.

İtalya'da sol eğilimli bazı siyasetçiler de Ghali'ye destek verdi.