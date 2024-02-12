Türkiye'den BM'ye Gazze çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin refah kentine yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, saldırılardan endişe duyulduğu belirtilerek, BM Güvenlik Konseyi'ne gerekli adımları atması için çağrı yapıldı.

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İsrail Gazze’nin Mısır sınırındaki Refah kentine saldırı düzenledi. Saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Yüzlerce kişinin de yaralandığı saldırıya Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail’in, Gazze şeridinde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz." denildi.

Harekatın Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Devam eden saldırılar, Gazze’deki insani trajediyi çok daha vahim boyutlara taşıyacak ve bölgede kalıcı bir ateşkesin teminine yönelik çabalara zarar verecektir. BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail’i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz."