BIST 9.135
DOLAR 30,71
EURO 33,09
ALTIN 1.995,85
HABER /  SPOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı. Çeyrek final turunda Beşiktaş - Konyaspor, MKE Ankaragücü - Fenerbahçe ve Galatasaray - Fatih Karagümrük ile eşleşmeleri gerçekleşti.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. 

Kupada çeyrek final müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Çeyrek final maçları 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Kupada yarı final maçları ise 2 ayaklı eleme üzerinden gerçekleştirilecek. Yarı final ve final maçlarının tarihleri daha sonra belirlenecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Trabzonspor - Başakşehir
Beşiktaş - Konyaspor
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - Fatih Karagümrük

Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe / Beşiktaş - Konyaspor
Galatasaray - Fatih Karagümrük / Trabzonspor - Başakşehir

ÖNCEKİ HABERLER
Demokrat Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
Demokrat Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Fransız kasabasında kamusal alanlarda akıllı telefon kullanımı yasaklandı
Fransız kasabasında kamusal alanlarda akıllı telefon kullanımı yasaklandı
50 bin TL maaş var, eleman yok 18 ile 25 yaştaki nesil bu sektörü tercih etmiyor
50 bin TL maaş var, eleman yok 18 ile 25 yaştaki nesil bu sektörü tercih etmiyor
Hollanda mahkemesinden İsrail'e F-35 parçaları satışı darbesi
Hollanda mahkemesinden İsrail'e F-35 parçaları satışı darbesi
Türkiye'den BM'ye Gazze çağrısı
Türkiye'den BM'ye Gazze çağrısı
Saadet Partisi, 6 belediye başkan adayını daha açıkladı
Saadet Partisi, 6 belediye başkan adayını daha açıkladı
Peynir üretiminde fosforik asit hilesi!
Peynir üretiminde fosforik asit hilesi!
Kocaeli merkezli terör operasyonunda 11 şüpheli yakalandı!
Kocaeli merkezli terör operasyonunda 11 şüpheli yakalandı!
Kaspersky'den META bölgesine üst düzey atama
Kaspersky'den META bölgesine üst düzey atama
Bal kabağı kabuğundan gıda ve doğa dostu ambalaj üretildi
Bal kabağı kabuğundan gıda ve doğa dostu ambalaj üretildi
6 şubat depremleri sonrası Avrupa'da Türkiye itirafı! Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı
6 şubat depremleri sonrası Avrupa'da Türkiye itirafı! Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı