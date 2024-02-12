BIST 9.141
DOLAR 30,70
EURO 33,09
ALTIN 1.995,61
HABER /  GÜNCEL

CHP'den Haluk Levent'e Hatay sürprizi! Levent'in cevabı belli oldu!

CHP'den Haluk Levent'e Hatay sürprizi! Levent'in cevabı belli oldu!

CHP yönetiminin attığı yeni bir adımla Haluk Levent’e Hatay sürprizi yapılmıştı. Siyaset camiası Haluk Levent’ten gelecek cevabı beklerken ünlü sanatçının cevabı netleşti.

Abone ol

Hem sanatçı kişiliği hem de yardımsever kişiliği ile Türkiye’nin en sevilen isimleri arasında yer alan Haluk Levent, özellikle de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık gündeme gelmeye başlamıştı. Öyle ki siyasi isimlerin de sıklıkla andığı bir sanatçı haline gelen Levent’e CHP tarafından sürpriz bir teklif götürüldü. Haluk Levent ise merakla beklenen cevabı verdi.

CHP yönetimi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sürpriz bir isimle görüştüğünü açıkladı. O isim, Türkiye'nin sevilen sanatçılarından ve yardımseverliğiyle tanınan Haluk Levent. Mecut aday Lütfu Savaş bölge halkından tepki gördüğü için CHP yönetimi yeni arayışlara girmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Ağırel, Levent'e teklif götürdüklerini ve Levent'in teklifi reddettiğini açıkladı. Ağırel, Levent'in yoğun programı ve sanatına odaklanma isteği nedeniyle teklifi geri çevirdiğini belirtti.

Levent'in adaylığıyla Hatay'da büyük bir ivme kazanmayı umuyorlardı.
Levent'in geniş kitlelere hitap eden bir isim olması ve Hatay'da sevilmesi önemli bir etkendi.

Levent'in reddi, CHP'nin Hatay'daki seçim stratejisini etkileyebilir.
CHP, yeni bir aday belirlemek için çalışmalarına başlayacak veya mevcut başkan Lütfu Savaş'la devam edecek. Levent'in adaylığına dair sosyal medyada büyük bir ilgi vardı. Levent'in reddi sonrası ise farklı görüşler dile getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Demokrat Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
Demokrat Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
Fransız kasabasında kamusal alanlarda akıllı telefon kullanımı yasaklandı
Fransız kasabasında kamusal alanlarda akıllı telefon kullanımı yasaklandı
50 bin TL maaş var, eleman yok 18 ile 25 yaştaki nesil bu sektörü tercih etmiyor
50 bin TL maaş var, eleman yok 18 ile 25 yaştaki nesil bu sektörü tercih etmiyor
Hollanda mahkemesinden İsrail'e F-35 parçaları satışı darbesi
Hollanda mahkemesinden İsrail'e F-35 parçaları satışı darbesi
Türkiye'den BM'ye Gazze çağrısı
Türkiye'den BM'ye Gazze çağrısı
Saadet Partisi, 6 belediye başkan adayını daha açıkladı
Saadet Partisi, 6 belediye başkan adayını daha açıkladı
Peynir üretiminde fosforik asit hilesi!
Peynir üretiminde fosforik asit hilesi!
Kocaeli merkezli terör operasyonunda 11 şüpheli yakalandı!
Kocaeli merkezli terör operasyonunda 11 şüpheli yakalandı!
Kaspersky'den META bölgesine üst düzey atama
Kaspersky'den META bölgesine üst düzey atama
Bal kabağı kabuğundan gıda ve doğa dostu ambalaj üretildi
Bal kabağı kabuğundan gıda ve doğa dostu ambalaj üretildi