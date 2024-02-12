CHP'den Haluk Levent'e Hatay sürprizi! Levent'in cevabı belli oldu!

CHP yönetiminin attığı yeni bir adımla Haluk Levent’e Hatay sürprizi yapılmıştı. Siyaset camiası Haluk Levent’ten gelecek cevabı beklerken ünlü sanatçının cevabı netleşti.

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Hem sanatçı kişiliği hem de yardımsever kişiliği ile Türkiye’nin en sevilen isimleri arasında yer alan Haluk Levent, özellikle de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra sık sık gündeme gelmeye başlamıştı. Öyle ki siyasi isimlerin de sıklıkla andığı bir sanatçı haline gelen Levent’e CHP tarafından sürpriz bir teklif götürüldü. Haluk Levent ise merakla beklenen cevabı verdi.

CHP yönetimi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sürpriz bir isimle görüştüğünü açıkladı. O isim, Türkiye'nin sevilen sanatçılarından ve yardımseverliğiyle tanınan Haluk Levent. Mecut aday Lütfu Savaş bölge halkından tepki gördüğü için CHP yönetimi yeni arayışlara girmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Ağırel, Levent'e teklif götürdüklerini ve Levent'in teklifi reddettiğini açıkladı. Ağırel, Levent'in yoğun programı ve sanatına odaklanma isteği nedeniyle teklifi geri çevirdiğini belirtti.

Levent'in adaylığıyla Hatay'da büyük bir ivme kazanmayı umuyorlardı.

Levent'in geniş kitlelere hitap eden bir isim olması ve Hatay'da sevilmesi önemli bir etkendi.

Levent'in reddi, CHP'nin Hatay'daki seçim stratejisini etkileyebilir.

CHP, yeni bir aday belirlemek için çalışmalarına başlayacak veya mevcut başkan Lütfu Savaş'la devam edecek. Levent'in adaylığına dair sosyal medyada büyük bir ilgi vardı. Levent'in reddi sonrası ise farklı görüşler dile getirildi.